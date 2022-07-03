"Украина должна согласиться на условия Путина": в Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоров

В Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоров / Reuters

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров. Об этом спикер Кремля сказал в эфире пропагандистского телеканала Россия-1.

По словам Пескова, Запад сегодня делает ставку на продолжение военных действий в Украине, и якобы "западные страны под руководством Вашингтона… не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

При этом Песков выразил уверенность, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся".

"Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров, - ред.). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", — пояснил Песков.

Как писал Главред, 3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. Российская армия якобы полностью контролирует Лисичанск.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не пал, российские войска не взяли город под полный контроль Лисичанск.

Отметим, Шойгу уже приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он докладывал хозяину Кремля об "освобождении Мариуполя". Защитники Украины вышли из Азовстали почти через месяц – 17 мая.

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