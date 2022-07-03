Лисичанск не пал, армия РФ не взяла город под полный контроль - советник главы Минобороны

Советник Резникова опроверг заявления РФ об оккупации Лисичанска / Фото t.me/luhanskaVTSA

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск. Таким образом он опроверг слова министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу о полной оккупации Луганской области.

Сак сказал в комментарии BBC, что ситуация в Лисичанске "уже давно была очень напряженной", так как россияне беспрерывно атаковали город.

"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", — отметил советник Резникова.

При этом, по его словам, Лисичанск "не находится под полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявление Москвы о падении города.

Как писал Главред, 3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. Российская армия якобы полностью контролирует Лисичанск.

Отметим, Шойгу уже приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он докладывал хозяину Кремля об "освобождении Мариуполя". Защитники Украины вышли из Азовстали почти через месяц – 17 мая.

Напомним, утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

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