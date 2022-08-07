Украина не за стол переговоров с РФ, если оккупанты проведут 'референдумы' - президент

Украина не пойдет на переговоры с РФ, если оккупанты проведут "референдумы" / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина ни в коем случае не согласится провести переговоры с российской делегацией, если оккупанты проведут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он твердо отметил, что Украина не планирует и не будет планировать отдавать свои территории врагу. Аннексия регионов закроет двери перед РФ для переговоров с Украиной.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты уйдут за этими псевдореферендумами, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно будут нужны в определенный момент", — сказал Зеленский.

Он добавил, что отвечать перед Украиной будут и те, кто хотя бы как-то будет помогать оккупантам в проведении "референдумов".

Планы РФ по аннексии территорий Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в июле рассказали, что Россия провалила план по оккупации всего государства, однако проводит подготовку, дескать, "референдумов" для аннексии украинских территорий. Разведчики зафиксировали работу, направленную на организацию подобных "мероприятий", в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Журналисты узнали, что Кремль планирует проведение псевдореферендума на Донбассе 11 сентября. Захватчики готовы нарисовать 70% "за". Причем во время голосования хотят использовать метод "метка избирателя".

Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента Виктор Андрусив считает, что Россия раскачивает тему с "референдумами", чтобы заставить Украину и западный мир вести переговоры с Москвой. Как полагает Андрусив, даже если псевдореферендумы и проведут, их результаты никто не признает.

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