Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИ

Так называемый "референдум" на оккупированной Донетчине могут провести 11 сентября - СМИ / Коллаж УНИАН, 24 канал

На захваченных российскими войсками районах Донецкой области представители оккупантов из так называемой "ДНР" готовят, дескать, "референдум" о "присоединении" к России. Запланированный результат – 70% "за". Списки уже формируют. "Голосовать" людей планируют заставить с помощью, мол, "метки избирателя" – метода, когда на указательный палец человека наносят чернила. Такое "мероприятие" захватчики могут провести уже 11 сентября.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Стратегию подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации", на захваченной Россией и ее боевиками территории Донетчины идет подготовка к, мол, "референдуму". Результат прописан заранее – 70% "за".

Читайте такжеРФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – ГайдайПримечательно, дескать, "голосование" намерены организовать при помощи "метки избирателей". Это метод, когда на указательный палец наносят чернила. Дескать, он эффективен "для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

Указывается, что списки избирателей и избирательные комиссии уже формируют. Идет организация неких "уличных избирательных комиссий".

Этапы PR-компании прописаны, но самой даты якобы "референдума" еще нет. По данным источников, его могут провести 11 сентября.

Помимо прочего, оккупанты планируют сформировать некий "орган власти", который будет показывать, мол, "широкую поддержку" инициативы. К слову, в захваченной Запорожской области уже даже придумали названия – "Народная рада", "Народное собрание", "Народный собор".

"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода

"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода

"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода

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Планы России по аннексии территорий Украины

В Центре национального сопротивления в июне со ссылкой на украинских разведчиков рассказали о том, что Россия вынуждена переносить свои "референдумы" на захваченных территориях. Причиной тому является высокий уровень сопротивления местного населения российской оккупации. Планы Москвы по аннексии территорий Украины проваливаются.

В Главном управлении разведки Минобороны 13 июля рассказали, что Россия не смогла достичь своей главной цели – оккупации всей Украины. Однако агрессор намерен "присоединить" к своей стране уже захваченные украинские территории. Разведка установила оживление подобных процессов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Вероятно, оккупанты готовят референдум на 11 сентября.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы расширяет географию войны против Украины, в том числе, на Херсонскую и Запорожскую область. Оккупанты намерены, дескать, "демилитаризировать юг Украины". Также он сказал, что захватчики, мол, готовы пойти еще дальше, если Запад будет и в дальнейшем помогать Киеву оружием.

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