УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИ

25 июля 2022, 15:05

"Голосование" собираются провести с помощью так называемой "метки избирателя" – когда на указательный палец человека наносят чернила.

ДНР референдум
Так называемый "референдум" на оккупированной Донетчине могут провести 11 сентября - СМИ / Коллаж УНИАН, 24 канал

На захваченных российскими войсками районах Донецкой области представители оккупантов из так называемой "ДНР" готовят, дескать, "референдум" о "присоединении" к России. Запланированный результат – 70% "за". Списки уже формируют. "Голосовать" людей планируют заставить с помощью, мол, "метки избирателя" – метода, когда на указательный палец человека наносят чернила. Такое "мероприятие" захватчики могут провести уже 11 сентября.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Стратегию подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации", на захваченной Россией и ее боевиками территории Донетчины идет подготовка к, мол, "референдуму". Результат прописан заранее – 70% "за".

Читайте такжеРФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – ГайдайПримечательно, дескать, "голосование" намерены организовать при помощи "метки избирателей". Это метод, когда на указательный палец наносят чернила. Дескать, он эффективен "для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

Указывается, что списки избирателей и избирательные комиссии уже формируют. Идет организация неких "уличных избирательных комиссий".

Этапы PR-компании прописаны, но самой даты якобы "референдума" еще нет. По данным источников, его могут провести 11 сентября.

Помимо прочего, оккупанты планируют сформировать некий "орган власти", который будет показывать, мол, "широкую поддержку" инициативы. К слову, в захваченной Запорожской области уже даже придумали названия – "Народная рада", "Народное собрание", "Народный собор".

"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода
"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода
"Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ" / Радио Свобода

Смотрите онлайн новости Донбасса

Планы России по аннексии территорий Украины

В Центре национального сопротивления в июне со ссылкой на украинских разведчиков рассказали о том, что Россия вынуждена переносить свои "референдумы" на захваченных территориях. Причиной тому является высокий уровень сопротивления местного населения российской оккупации. Планы Москвы по аннексии территорий Украины проваливаются.

В Главном управлении разведки Минобороны 13 июля рассказали, что Россия не смогла достичь своей главной цели – оккупации всей Украины. Однако агрессор намерен "присоединить" к своей стране уже захваченные украинские территории. Разведка установила оживление подобных процессов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Вероятно, оккупанты готовят референдум на 11 сентября.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы расширяет географию войны против Украины, в том числе, на Херсонскую и Запорожскую область. Оккупанты намерены, дескать, "демилитаризировать юг Украины". Также он сказал, что захватчики, мол, готовы пойти еще дальше, если Запад будет и в дальнейшем помогать Киеву оружием.

Другие новости:

ДНР новости России референдум новости Украины новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:05

Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИ

15:02

"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

15:02

"Слава Америке. Слава Украине": в России кавказец устроил погром в магазине

14:57

Экс-министров Януковича подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

14:49

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

Реклама
14:41

В Украину ворвется дикая жара: синоптики рассказали, где ждать "ада"Видео

14:40

РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войныВидео

14:27

Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - КимВидео

14:22

Повышение "минималки" и прожиточного минимума заморозят на время войны - Минсоцполитики

14:14

Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение 2023Видео

14:06

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право ударить по Крымскому мостуВидео

14:01

В России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрелаВидео

13:59

Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрударВидео

13:53

Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" – СМИ

13:50

HIMARS - убийца российских складов БП: Резников озвучил результаты работы американских РСЗОВидео

13:39

Когда закончится война и Украина отвоюет Крым: новый прогноз астрологаВидео

13:36

Gepard прикроет небо: ВСУ получили первые немецкие зенитные САУВидео

13:28

Оппозиционерка из РФ рассказал, как Путин и Лукашенко не могут поделить лавры "собирателя земель"

13:19

"Он лжет про свои связи с женщинами": выяснились неожиданные предпочтения Баскова

13:11

Хотели прорваться, а вышло - порваться: под Изюмом артиллеристы сорвали танковую атаку россиянВидео

Реклама
13:01

На фронте погиб 23-летний пилот из Одесской области: он совершил более 30 боевых полетовФотоВидео

13:00

Месть за удары HIMARS: РФ может бить по мостам через Днепр - экспертВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытанияВидео

12:40

Буряты хотят выйти из состава РФ: дипломат объяснил, почему это только начало конца РоссииВидео

12:38

Более 100 убитых и раненых: на Луганщине ВСУ взорвали командный пункт оккупантовВидео

12:28

"Путинский режим ждет тотальный крах": Каспаров рассказал о трех сценариях окончания войны

12:20

В Польше трагически погиб 6-летний мальчик из Украины

12:17

Война в Украине быстро обострится: когда начнется опасный период - прогноз астрологаВидео

12:06

Когда закончится война: Виталий Ким рассказал детали

12:04

"Вызовите экзорциста": Гордон высмеял беззубую россиянку с колбасой, воспевающую РоссиюВидео

12:00

"Матерь Божья, заботься о ней": муж Писанки выложил романтическое фото с нейВидео

11:54

Пробоина по правому борту: ВСУ подбили российский катер РапторВидео

11:54

К Путину срочно вызвали медиков: СМИ выяснили, что не так с российским диктатором

11:49

ВСУ "денацифицировали" безграмотного оккупанта, который грозился "порвать" украинцевВидео

11:34

HIMARS меняют ход войны: обстрелы РФ сократились в 10 раз - The Washington PostВидео

11:24

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

11:19

IBA отреагировала на захват Федерации бокса Украины: Продивус остается законным президентом

11:14

На южном фронте - перелом, ВСУ идут в контрнаступление: депутат назвал сроки освобождения ХерсонщиныВидео

10:59

Прорвали более 100 км блокады: появились уникальные кадры эвакуации бойцов из АзовсталиВидео

10:58

Смертельный удар на Харьковщине: ВСУ разнесли позиции оккупантов РФВидео

Реклама
10:30

Угрозы наступления российских войск на Одессу в ближайшие два месяца нет - Ким

10:27

"Там всем нужна психологическая помощь": актриса "Сватов" поддержала убийства украинцев

10:26

Переговорный процесс с рф пока категорически невозможенмнение

10:19

Чтобы положить конец войне: Папа Римский заявил, что хочет приехать в Киев

10:17

Врагу перерезают логистику: ВСУ берут под контроль инфраструктуру на ХерсонщинеВидео

09:51

В бою на Николаевщине трагически погиб командир 28-й бригады Виталий ГуляевВидео

09:35

Оккупанты получили по зубам на Луганщине: враг отступил с потерямиВидео

09:35

ВСУ за неделю уничтожили 21 склад БК, 17 баз и два командных пункта оккупантовВидео

09:00

Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить УкраинумнениеВидео

08:58

Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного - The SunВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять