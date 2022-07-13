Россия провалила план захвата Украины, но готовит аннексию территорий после 11 сентября – ГУР

Путин не признает провала блицкрига и будет продолжать, дескать, "специальную военную операцию"- ГУР Минобороны Украины / Коллаж УНИАН

Россия не смогла достичь своей главной цели, которая заключалась в оккупации Украины. Однако страна-агрессор собирается "присоединить" к своему государству уже захваченные территории. Разведка фиксирует оживление процессов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Там, вероятно, готовят, дескать, "референдум". Он должен состояться 11 сентября. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Как сообщает пресс-служба ГУР МО, несмотря на провал задачи по оккупации всей Украины, РФ намерена полностью "интегрировать" уже захваченные территории. Конкретный сценарий будет понятен ближе к осени. Вероятно, на 11 сентября россияне планируют проведение так называемых "референдумов".

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, которые связаны с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российской Федерации – в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября – это единый день голосования", - отметил Скибицкий.

По его словам, украинская разведка установила активность захватчиков относительно проведения мероприятий, связанных с аннексией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Именно там готовятся псевдореферендумы.

Кроме того, согласно сведениям ГУР, Москва готовит ряд законодательных инициатив для "упрощения" получения гражданства РФ, оптимизации "интеграции" и другие меры.

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Также в ГУР полагают, что Путин так и не признает провала своей стратегической цели блицкрига и будет продолжать проведение так называемой "специальной военной операции".

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Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский приказал провести операцию с целью деоккупации южных регионов Украины. По словам руководителя военного ведомства, ВСУ накапливают западное вооружение для реализации такой задачи.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сказал, что задачей армии Украины является освобождение всех территорий, которые временно оккупировала Россия. По мнению главы государства, это главная цель каждого украинца.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай полагает, что Украина может освободить все свои территории. Но для этого войскам нужно получить достаточное количество оружия. Согласно прогнозу чиновника, российские войска могут оккупировать Донбасс, но после того, как ВСУ начнут контрнаступление, Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России.

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