Лавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы Украины

Россия собирается "демилитаризировать" и южные регионы Украины - Лавров / Коллаж Reuters, УНИАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разразился заявлением о том, что Москва намерена, мол, расширить географию войны против Украины за административные границы Донецкой и Луганской областей. Дескать, речь идет еще и о Херсонской, Запорожской областях и других регионах. Россия якобы, пойдет еще дальше, если Запад продолжит поставлять Киеву такую дальнобойную артиллерию, как HIMARS.

Как сообщает РИА Новости, российский дипломат сказал, что теперь армия страны-агрессора получила задание, дескать, "демилитаризировать" и южные регионы Украины.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - говорит Лавров.

Также он пригрозил западному миру из-за поставок Украина тяжелого оружия, такого как дальнобойные ракетные системы HIMARS. По его словам, планы по проведению так называемой "спецоперации" еще больше расширятся, если ВСУ продолжат получать артиллерию.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Планы России по Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сделали заявление о том, что Россия не смогла полностью захватить украинское государство. Однако страна-агрессор намерена аннексировать оккупированные земли. Подготовка к так называемым "референдумам" фиксируется в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. "Мероприятия" оккупанты могут провести 11 сентября.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что у главы Кремля Владимира Путина есть свои представления по поводу сроков войны. По его мнению, на это указывают планы Москвы относительно проведения своих "референдумов" осенью, а не сейчас.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж полагает, что Москва поставила Киеву ультиматум: либо президент Зеленский соглашается на условия Путина, либо РФ переходит в наступление на ключевых направлениях. Россияне собираются захватить Донбасс, но сталкиваются с нехваткой личного состава.

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