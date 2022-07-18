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У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – эксперт

18 июля 2022, 04:30

Россияне могли бы провести, дескать, "референдумы" не в сентябре, а уже сейчас, но "тянут резину", сказал Иван Ступак.

Путин Украина
У Путина, вероятно, есть свои планы по срокам войны с Украиной, поэтому Москва переносит так называемые "референдумы" на осень – Ступак / Коллаж Reuters

В понимании президента страны-агрессора России Владимира Путина, вероятно, есть какой-то крайний срок, до которого Москва планирует завершить войну против Украины. Сложно объяснить, исходя из логики, ситуацию, когда россияне могли бы провести так называемые "референдумы" уже сейчас, однако откладывают планы на сентябрь. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

В эфире 24 канала он выдвинул предположение, согласно которому у Путина есть определенные представления относительно сроков завершения войны с Украиной.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичПо его словам, на это указывает откладывание Москвой планов, связанных с аннексией захваченных территорий, на осень.

"У меня есть предположение, что у Путина есть дедлайн относительно ведения этой войны против Украины. Это не укладывается в логические объяснения. Зачем откладывать на сентябрь месяц эти "референдумы", когда можно было бы помахать флагами и сделать это сейчас. Однако россияне "тянут резину", - подчеркнул Иван Ступак.

Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников 10 июля заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ по освобождению оккупированных Россией южных областей страны. Как утверждает руководитель оборонного ведомства, армия накапливает полученное от Запада оружие, чтобы реализовать такую задачу.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал заявление, что целью ВСУ является деоккупация всех украинских территорий. По мнению гаранта, это должно быть приоритетом каждого украинца.

В Главном управлении разведки Украины рассказали, что Россия провалила свой главный план, который заключался в оккупации всего государства. Однако агрессор намерен "присоединить" к РФ уже захваченные украинские земли. Оживление таких процессов фиксируют в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Там, по всей видимости, готовят проведение так называемых "референдумов". "Мероприятия" планируют провести 11 сентября.

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