Кремль продолжит войну: генерал раскрыл ближайшие планы Путина в отношении Украины

Путин поставил задачу окончательно захватить Луганщину, потом - Донецкую область / Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине. В его планах – усиление военного потенциала, новая волна мобилизации, полный захват Луганской и Донецкой областей, а также юга Украины.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

По его словам, Москва фактически выдвинула Киеву ультиматум: либо Зеленский соглашается на переговоры на условиях Путина, либо РФ начинает масштабное наступление на ключевых направлениях.

"РФ сейчас пытается продолжить стратегическую наступательную операцию, поставлена задача окончательно захватить Луганскую область – там осталось несколько населенных пунктов. Следующий этап – Донецкая область, город Северск, Славянск, Бахмут, Краматорск. Там сосредоточены основные усилия", - сказал Маломуж.

По его словам, Россия имеет очень большой дефицит личного состава. Недаром Совфед и Госдума РФ приняли новые решения по усилению военного потенциала оккупантов. В частности, о переходе экономики на военные рельсы, возможно, расширении перечня оснований для мобилизации отдельных категорий граждан.

Как сообщал Главред, генерал армии Николай Маломуж также спрогнозировал, как будут развиваться события на войне до конца лета и можно ли ожидать перелома. По его словам, все озвученные Россией планы сложно реализовать, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей.

Читайте такжеУже в августе: Пионтковский объяснил, с чего начнется капитуляция ПутинаРанее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. По ее словам, в Кремле настаивают на продолжении так называемой "специальной операции" и верят, что все ее задачи будут выполнены. Впрочем, о каких именно задачах идет речь, Захарова не уточнила.

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