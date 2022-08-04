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Путин захочет переговоров: в конце августа РФ может предложить прекращение огня - Жданов

4 августа 2022, 17:50

В случае "прекращения огня" Россия может попытаться провести "референдумы" на оккупированных территориях.

Владимир Путин, Олег Жданов
Путин может предложить переговоры и прекращение огня / Коллаж фото Reuters, Главред

Российский диктатор Владимир Путин в конце августа может захотеть переговоров с Украиной о прекращение огня. В это время он может попытаться провести "референдумы" на оккупированных территориях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он добавил, что в ближайшее время армия РФ будет пытаться захватить новые территории, чтобы потом позвать Украину за стол переговоров. Оккупанты готовятся к наступлению сразу на трех направлениях.

"Для того, чтобы, возможно, захватить еще территории и потом сесть за стол переговоров. Когда наступление выдохнется они будут срочно предлагать нам переговорный процесс", - сказал Олег Жданов.

Он также предположил, что России может не хватить сил для массового наступления.

"Поэтому они пытаются создать иллюзию наступательной угрозы, попытаются ее частично реализовать и при этом предлагать нам переговорный процесс. На конец августа России потребуется прекращение огня, хотя бы временное. Для того, чтобы провести "референдумы". Пока идут активные боевые действия референдум нельзя легализовать, даже на территории Российской Федерации", - добавил Жданов.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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