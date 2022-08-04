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Украину обвинили в размещении баз ВСУ в больницах и школах: в ОП жестко ответили

4 августа 2022, 15:37

Любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции, говорит Михаил Подорляк.

подоляк
Михаил Подоляк / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление международной правозащитной организации Amnesty International о том, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, нарушая законы войны и подвергая опасности жизни людей.

Он подчеркнул, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнёров.

"Украина четко придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Абсолютный приоритет для Вооруженных сил Украины - сохранить жизнь и здоровье каждого гражданина в условиях российской варварской агрессии. Поэтому мы последовательно принимаем все меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы", - сказал представитель ОП.

Подоляк добавил, что предыдущие несколько недель правительство и высшее руководство Украины призывали жителей Донбасса временно покинуть эту территорию из соображений безопасности, а со 2 августа началась обязательная, но не принудительная эвакуация.

"Мы помогаем нашим гражданам бесплатно выехать в безопасные места, расселяем и обеспечиваем всем необходимым. Этот процесс продолжается, и мы по-прежнему призываем воспользоваться возможностью эвакуации и не рисковать своими жизнями", - отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что Россия придерживается тактики тотального террора и игнорирует любые правила и законы, стараясь максимально уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирное население.

"Этому нет и не может быть никаких оправданий. Мы регулярно видим, как российская армия обстреливает жилые кварталы за 500+ км от фронта, умышленно убивая мирных граждан и детей. Все российские военные преступления фиксируются как нашими, так и международными следственными группами, и будут иметь соответствующие юридические последствия", - сказал Подоляк.

По его словам, любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнёров.

Что известно о скандальном заявлении Amnesty International

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизни людей.

В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России.

Что известно о фейках РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

Кроме того, говорят украинские чиновники, в этих поддельных газетах якобы власти Запорожской области обвиняют официальный Киев в "геноциде Крыма".

Другие новости:

Amnesty International фейки Михаил Подоляк война России и Украины
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