"Украина потеряла Запорожье": в Кремле опозорились новым фейком о войне в Украине/ ua.depositphotos.com и УНИАН

По указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщается на канале "Центр противодействия дезинформации" при СНБО в мессенджере Telegram.

"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", ‒ говорят чиновники.

Кроме того, говорят украинские чиновники, в этих поддельных газетах якобы власти Запорожской области обвиняют официальный Киев в "геноциде Крыма".

"В Херсоне оккупанты заселяются в жилье украинцев и усиливают принудительную паспортизацию", - говорится в сообщении ЦПД.

Паспорта оккупанты оформляют для депортированных украинцев и во временно оккупированном Сорокино в Луганской области, а в Мариуполе захватчики отправляют людей за справками в фильтрационные лагеря.

"В больнице Волчанска людям отказали в помощи и выгнали на улицу. Это помещение заполняют ранеными россиянами, а врачей заставляют работать на оккупантов", ‒ подытожили в Центре.

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Напомним, ранее луганский губернатор Сергей Гайдай писал - информация о том, что в промышленной зоне Северодонецка в районе заводе "Азот" заблокирована группа украинских военнослужащих ‒ чистой воды фейк российских пропагандистов.

"Информация о блокировке завода "Азот" ‒ ложь, распространяемая российскими пропагандистами. Все остальные описанные "детали" ‒ больная фантазия. Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе", ‒ писал чиновник.

До того роспропагандисты закинули фейк о том, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

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