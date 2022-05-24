В России разгоняют фейк о причастности Украины к созданию оспы обезьян

Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии.
В России на полном серьезе связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.
Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.
Также пропагандисты припомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого также якобы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.
"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Оспа обезьян: что известно о заболевании
Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека.
Вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов.
Оспа обезьян - симптомы
Начальные симптомы оспы обезьян включают:
- лихорадку;
- боли;
- мышечные боли;
- боли в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб и истощение.
Главное, чем характеризуется оспа обезьян, - длительным тесным контактом для заражения.
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