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"Референдумы" и аннексия на юге Украины не пройдут: Москва не удержит территории – ОП

4 августа 2022, 15:57

Россия постоянно меняет даты своих псевдореферендумов на юге и сомневается в реализации своей оккупантской затеи, считает Игорь Жовква

Референдум Россия
Территории на юге не будут под контролем России - Жовква / Коллаж УНИАН

Стране-агрессору России не удастся реализовать планы по проведению, дескать, "референдумов" на захваченных территориях юга Украины с последующей их аннексией. В Москве постоянно меняют даты своих оккупационных "мероприятий", поскольку и сами не уверены в том, что удержат украинские земли. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В интервью Левому берегу он рассказал о том, что разговоры о так называемых "референдумах" на оккупированных территориях Украины транслируются, прежде всего, на внутреннюю аудиторию в России.

В Киеве уверены, что никаких псевдореферендумов на юге не будет, о чем свидетельствуют заявления о переносе подобных планов с 11 сентября на другую дату.

"В любом случае, не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - отметил Жовква.

Также он добавил, что Москва и сама показывает отсутствие уверенности в своей способности удержать захваченные территории под контролем.

"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена в том, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. В Кремле транслируют подобную информацию для внутренней российской аудитории", - подчеркнул замглавы ОП Игорь Жовква.

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Планы России по аннексии территорий Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в июле заявляли, что Россия не смогла оккупировать всю территорию страны, но готовит так называемые "референдумы" с целью аннексии украинских земель. Разведчики фиксируют деятельность, направленную на подготовку таких "мероприятий", на Донбассе и в Херсонской области.

СМИ выяснили, что Москва планирует "референдум" на Донбассе на 11 сентября. Причем оккупанты уже даже нарисовали "результаты" – 70% "за". При "голосовании" намерены использовать метод "метка избирателя".

Бывший советник главы МВД и Офиса президента Виктор Андрусив отметил, что Россия использует тему с "референдумами" для того, чтобы заставить Киев и Запад говорить с Москвой. По его мнению, даже если "псевдореферендумы" состоятся, их никто не признает. Более того, подобный шаг не поможет оккупантам удержать территории.

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