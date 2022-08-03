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"Никто их не признает": эксперт пояснил, что ждет Россию из-за референдумов в Украине

3 августа 2022, 15:39

Главное - это не референдум, а решение о присоединении территорий к РФ. И Путин вряд ли примет такое решение.

'Никто их не признает': эксперт пояснил, что ждет Россию из-за референдумов в Украине
Россия ничего не достигнет проведением "референдумов" на оккупированных территориях Украины / коллаж УНИАН, 24 канал

Заявления России о проведении "референдумов" на оккупированных территориях - это информационная операция. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Цель - заставить нас и Запад возобновить переговоры с россиянами. Однако, по мере того, как эта операция не будет приносить успехов, они перейдут к реальным действиям", - считает Андрусив.

Однако, по словам эксперта, даже если такой "референдум" состоится, для Украины и, тем более, для России ничего не изменится.

"Для нас это ничего не значит. Никто не признает этот "референдум". Но главное - это не референдум, а решение о присоединении к РФ. И вот тут я сомневаюсь, что Путин примет такое решение. Это окончательно сожжет мосты для него по выходу из украинской войны", - отмечает Виктор Андрусив.

Как писал Главред, проведение референдумов вряд ли поможет оккупантам удержать захваченные территории.

"Мир и раньше не признавал российские референдумы, но тогда еще колебались. Сейчас все будет однозначно - это никоим образом им не поможет. Россия может аннексировать территории и хоть завтра принимать решение Госдумы, но это ничтожные решения и никто в мире их не признает", - замечал Александр Хара.

Референдумы на оккупированных территориях - новости:

война в Украине референдум Виктор Андрусив
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