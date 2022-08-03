Контрнаступление на юге невозможно, но Украина может ударить по РФ в другом месте - Виктор Андрусив

Наступление России на юге может стать не менее провальным, чем под Киевом - Виктор Андрусив / УНИАН facebook.com

Армия РФ перебросила во временно оккупированную Херсонщину почти все свои десантные войска. А это указывает на то, что Россия в ближайшее время может возобновить наступление на южном направлении.

В интервью Главреду бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив рассказал, почему Россия в случае наступления может опозориться так же, как на Киевщине, изменят ли баланс сил в пользу Украины новые поставки HIMARS, есть ли запасной план у Путина и какие основные ошибки он допустил и как долго готова воевать Россия.

Вы ранее заявили, что Россия может готовить наступление на Запорожье и Кривой Рог. Как скоро это, по-вашему, может произойти?

По их планам наступление должно состояться 6-10 августа. Они сконцентрировали одну из крупнейших группировок с начала войны, более 30 БТГр. Однако, все еще зависит и от наших действий. Если "святые" Himarsы будут активно уничтожать склады оккупантов, то идея наступления может застопориться.

Какова стратегическая цель у России в отношении этих городов? Для чего они ей нужны именно сейчас?

Я думаю, что именно Кривой Рог и Запорожье, а не Николаев являются ключевыми направлениями удара. Дело в том, что российские войска должны расширить плацдарм от Херсона и найти новые возможности обеспечения и снабжения своих подразделений через Днепр.

Насколько связано это вероятное наступление с продвижением ВСУ возле Херсона?

Это связано напрямую. У оккупантов не было шансов удержаться под Херсоном, после того, как были разбиты мосты. Разрушилась логистика, и проблема в том, что они даже отступить полноценно уже бы не смогли. Поэтому, чтобы спасти правобережное группировку своих войск, они решили развернуть широкое наступление на север, захватить Кривой Рог и Запорожье, и решить вопрос обеспечения своих войск.

Как вы оцениваете шансы России при этом наступлении? Почему вы, комментируя возможное наступление, сравнили его именно с ситуацией на Киевщине?

Шансы на успех их новой операции я оцениваю очень низко. На самом деле, сражения за крупные города для россиян являются просто катастрофическими. Там они тотально теряют свои преимущества, которые они имеют на открытом пространстве. Они несут просто колоссальные потери в таких боях. Я действительно считаю, что такое наступление может привести к подобным последствиям, как это было под Киевом. Во-первых, основная причина их поражения была в том, что они не обеспечили свои тылы. Они слишком сильно растянули свои силы и не могли их обеспечивать. Здесь может произойти похожая ситуация. Поэтому мы сможем уничтожать их ближние, а возможно и дальние тылы.

Когда Украина сможет перейти к контрнаступлению на юге? Какие факторы сейчас нас сдерживают?

Очевидно, что сейчас о контрнаступлении на юге уже не может идти речи. Мы раньше еле начали выходить на паритет в силах, а сейчас они кратно нас превосходят. Поэтому контрудар теперь будет в другом месте, которое они ослабили. Пока не буду говорить где, но это достаточно очевидно.

Есть ли в ближайшее время вероятность возвращения Херсона под контроль Украины? Что может ускорить этот процесс?

Провал новой сделки может стимулировать их "жест доброй воли", который они уже демонстрировали под Киевом и на о. Змеиный. Поэтому, если все произойдет так, как я прогнозирую, то поспешное отступление после неудачного наступления может помочь нам быстро вернуть Херсон. Однако, здесь я очень осторожный оптимист относительно сроков. Если пару недель назад у нас были шансы вернуть Херсон за август-сентябрь, то теперь их нет.

Как скоро Украина может отвоевать Крым?

Это точно произойдет, но это не вопрос ближайшей повестки дня. Многое зависит от того, как долго будет жить Путин.

Есть ли сейчас необходимость разрушать или, по крайней мере, повреждать Крымский мост? Что это нам даст?

Разрушение моста-это не только символическая история, хотя и это тоже. Мост является основой переброски войск, военных ресурсов, основой поддержки их всего южного группировки войск. Разрушение одного Крымского моста поставит оккупантов в стратегически невыгодную позицию и стимулирует к отступлению.

Как изменит баланс сил на фронте поставка MARS-2 и новых HIMARS?

Практика эффективного выноса ближних тылов противника наберет еще большие масштабы. Но кардинального изменения не будет. Кардинальное изменение могут произвести только ракеты дальностью 300 км.

Как вы оцениваете шансы россиян провести так называемые референдумы? Изменят ли они что-то в случае их "успеха"?

По состоянию на сейчас я расцениваю заявления о" референдуме " как информационную операцию. Цель заставить нас и Запад возобновить переговоры с русскими. Однако, по мере того, как эта операция не будет приносить успехов, я думаю они перейдут к реальным действиям. Для нас это ничего не значит. Никто не признает этот референдум. Но главное - это не референдум, а решение о присоединении к РФ. И вот тут я сомневаюсь, что Путин примет такое решение. Это окончательно сожжет мосты для него по выходу из украинской войны.

В случае провала наступления РФ на юге, какие последствия ждут Россию - может ли это запустить внутренние разрушительные процессы в РФ?

Это вопрос вида поражения. Если они потерпят разгром, то, думаю, русские начнут наконец осознавать масштабы катастрофы, в которую загнал их недоитлер. Но, скорее всего, будет объявлен очередной "жест доброй воли". Внутренняя дестабилизация России на сегодня - очень отдаленный, хоть и неизбежный, сценарий.

Как бы вы оценили стратегию РФ? В чем, на ваш взгляд, заключаются ее самые большие ошибки?

Я думаю, что главная ошибка РФ - это отсутствие стратегии. У них с первых дней все пошло не по плану. Провал блицкрига превратил войну для них в постоянный поиск новых решений. Ситуация с переброской войск под Херсон - новый пример этого. Еще недавно главной целью для них было выйти на границы Луганской и Донецкой областей, а затем предложить переговоры. Теперь уже цель спасать свои войска на правом берегу Херсона. Они напоминают собаку, которая бросается из стороны в сторону из-за непонимания направления атаки.

Какая будущая конфигурация России наиболее выгодна для Украины?

Я считаю, что лучший сценарий - это Россия, как Германия и Япония после Второй мировой. Страна, которая будет вынуждена веками раскаиваться за совершенные преступления. Но если она развалится, то я тоже не против.

Что ждет Путина - есть ли у него запасной план?

Даже если у него был запасной план, то он уже сделал десять новых. Сейчас Путин хочет продержаться до декабря месяца и захватить как можно больше территории. Он надеется, что энергетический кризис заставит Запад искать с ним компромиссов.

От чего будет зависеть продолжительность войны в Украине - как долго могут продолжаться боевые действия?

Все зависит исключительно от способности Путина вести боевые действия. Чем дольше он будет зарабатывать, тем дольше будет воевать. Последнюю точку в войне поставят только эффективные санкции. Без этого на каждый наш героизм он будет клепать новые бригады и посылать их сюда.

Учитывая нагнетание ситуации между США и Китаем на Тайване, существует ли вероятность начала Третьей мировой войны?

Я не верю в Третью мировую. По состоянию на сегодня, ни одна из сторон не может надеяться на победу, а это значит, что войны не будет. Но я ожидаю Второй Холодной войны. Она уже началась.

Как этот конфликт может повлиять на ход войны в Украине?

К сожалению, очень негативно. Китай, чтобы отомстить США, будет усиливать Россию. А Россия, в свою очередь, будет усиливать боевые действия и создавать дополнительные угрозы в Европе. С другой стороны, в такой ситуации битва за Украину станет принципиальной для Запада. И я надеюсь, что это превратит их из партнеров в наших союзников.