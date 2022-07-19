Оккупанты РФ в Мелитополе устроили тотальную перепись населения и готовят "референдум" – мэр

В Мелитополя свободные квартиры занимают российские оккупанты / Коллаж УНИАН, пресс-служба Мелитопольского горсовета

Самопровозглашенные "власти" оккупированного Мелитополя ускоренными темпами проводят подготовку к проведению так называемого "референдума". Микрорайоны города перекрывают на въезд и выезд, проводится тотальная перепись населения. Ведутся обыски у людей, чьи родственники или близкие причастны к Вооруженным силам Украины. Свободные квартиры занимают российские военные. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

В эфире Freedom он рассказал о том, что россияне в захваченном Мелитополе проводят ряд мероприятий, направленных на подготовку, дескать, "референдума". Они организовали тотальную перепись населения и проводят обыски в том случае, если у людей кто-то из родственников, родных или близких причастен к ВСУ.

Свободные квартиры занимают военные РФ.

"Рашисты ускоряются в вопросах подготовки к проведению референдума. Они перекрывают микрорайоны на въезд и выезд, поквартирно по домам проводят тотальную перепись, которая сопровождается обысками в том случае, если выясняется что кто-то из родственников, родных и близких имеет причастность к ВСУ, АТОшники, служил с 2014 года. Проводится тотальная перепись, количество детей, недвижимость и все остальное. Все свободные квартиры занимаются солдатами", - подчеркнул Иван Федоров.

Ситуация в Запорожской области

11 июня мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что оккупанты РФ определили город, дескать, "столицей" Запорожской области и собираются проводить так называемый "референдум". По его словам, местные жители не намерены поддерживать российское "мероприятие".

14 июля глава незаконной российской "военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий заявил, что оккупанты уже в начале осени собираются провести "референдум" на Запорожчине с целью "присоединения" региона к России.

19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в направлении города Запорожья оккупанты отправили колонну военной техники и около тысячи своих войск. Среди них есть военнослужащие срочной службы.

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