Оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области и готовят "референдум" - мэр Федоров

Оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области и готовят "референдум" / wiki, скриншот

Российские оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь референдум.

Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что фейковое председательство никак не продемонстрирует настоящие настроения населения. Он напомнил, что мы это уже видели в Крыму.

"Конечно, жители Мелитополя не пойдут на референдум и не поддерживают российские власти. Может, 3 – 5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже сошли с ума, поэтому могут поддержать оккупантов", - пояснил Федоров.

Читайте также"Вертел я на градуснике вашу Россию": в Мелитополе пенсионер швырнул яйца в фанатку "русского мира"Но если россияне захотят провести референдум, они это сделают. И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, это легко сфальсифицировать.

"Они точно его на камеру проведут, точно покажут, что все его 100% его поддержали, или как в лучшие времена Януковича – покажут, что все 110% проголосовали "за" и на этом поставят галочку", – заметил мэр Мелитополя.

Он подытожил, что в целом этот результат ни на что не влияет: все понимают, что временно оккупированные территории – это Украина, которую нужно освобождать, а российские референдумы – это не показатель настроений населения.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров в мае рассказал о том, что украинские спецслужбы, военные и партизаны реализовали успешную специальную операцию в Мелитополе. Им удалось пресечь доставку оружия в город и на другие оккупированные территории. Работа партизан сопровождается колоссальными рисками, но люди готовы оказывать сопротивление и на таком уровне.

Также сообщалось, что во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: