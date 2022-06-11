Оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области и готовят "референдум" - мэр Федоров

Такой сценарий российские захватчики уже проворачивали в Крыму.
Российские оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь референдум.
Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона.
Он отметил, что фейковое председательство никак не продемонстрирует настоящие настроения населения. Он напомнил, что мы это уже видели в Крыму.
"Конечно, жители Мелитополя не пойдут на референдум и не поддерживают российские власти. Может, 3 – 5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже сошли с ума, поэтому могут поддержать оккупантов", - пояснил Федоров.
Читайте также"Вертел я на градуснике вашу Россию": в Мелитополе пенсионер швырнул яйца в фанатку "русского мира"Но если россияне захотят провести референдум, они это сделают. И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, это легко сфальсифицировать.
"Они точно его на камеру проведут, точно покажут, что все его 100% его поддержали, или как в лучшие времена Януковича – покажут, что все 110% проголосовали "за" и на этом поставят галочку", – заметил мэр Мелитополя.
Он подытожил, что в целом этот результат ни на что не влияет: все понимают, что временно оккупированные территории – это Украина, которую нужно освобождать, а российские референдумы – это не показатель настроений населения.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров в мае рассказал о том, что украинские спецслужбы, военные и партизаны реализовали успешную специальную операцию в Мелитополе. Им удалось пресечь доставку оружия в город и на другие оккупированные территории. Работа партизан сопровождается колоссальными рисками, но люди готовы оказывать сопротивление и на таком уровне.
Также сообщалось, что во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы.
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