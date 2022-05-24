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Спецслужбы, ВСУ и партизаны в Мелитополе ударили по поставкам оружия на захваченные территории – мэр

24 мая 2022, 09:29

Партизаны и спецслужбы провели уже четвертую совместную работу, которая сопровождается очень высокими рисками, сказал Иван Федоров.

война, вторжение, ВСУ
Украина проводит операции против российских оккупантов на захваченных территориях / Фото Reuters

Украинский спецслужбы, военные и партизаны провели успешную специальную операцию в Мелитополе, которая была направлена на поражение доставки огнестрельного оружия и боеприпасов в город и на другие захваченные Россией территории. Работа сопровождается колоссальными рисками для партизан, российские военные после каждой такой попытке проводят серьезные обыски. Но люди оказывают сопротивление и готовы рисковать. Об этом заявил мелитопольский градоначальник Иван Федоров.

"Спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, направленную на то, чтобы парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и на все оккупированные рашистами территории. Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг, но эта операция прошла успешно", - рассказал мэр в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

Читайте такжеБронепоезд в огне: СМИ рассказали, как в захваченном Мелитополе партизаны взорвали ж/д состав врагаТакже он уточнил, что проведена уже четвертая подобная операция за последнюю неделю. Работа напрягает коллаборантов и оккупантов.

По словам Федорова, движение партизан на оккупированных территориях сопровождается очень высоким риском. После каждой подобной попытки россияне окружают целые микрорайоны. Они проводят обыски квартиры, допросы, задерживают людей семьям. Но украинцы демонстрируют высокий уровень сопротивления оккупации и готовы рисковать.

Иван Федоров подчеркнул, что Мелитополь покинуло около половины населения – более 70 тысяч человек. Сегодня выехать из города нет возможности, поскольку три дня назад оккупанты заблокировали блокпост на линии боевых столкновений. Более 1000 автомобилей людей из Мелитополя и Энергодара, которые пытаются уехать в сторону Запорожья, стоят в Васильевке.

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Война России против Украины

Спикер Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут пойти в широкомасштабное контрнаступление в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня будет поступать тяжелое вооружение от Запада. После этого в украинской армии сформируют подразделения для проведения наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество получит та сторона, которая будет действовать более оперативно. По оценкам специалиста, контрнаступление украинской армии возможно в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов полагает, что армия Украины может переходить в контрнаступление, однако войскам срочно нужны поставки тяжелого оружия. Следует ликвидировать преимущество российской армии в военной технике. ВСУ в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы страны.

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