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Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

2 июня 2022, 12:22

Недалеко от Мелитополя по дороге в Приазовье произошло смертельное ДТП. В аварию попала группа российских военных.

ДТП
В Мелитополе оккупанты попали в смертельное ДТП / Фото ua.depositphotos.com

Во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, недалеко от города по дороге в Приазовье. Оккупанты ехали в ворованном "джипе" красного цвета.

"В результате ДТП – два трупа и трое военных РФ в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавших захватчиков отправили в так называемый мелитопольский военный госпиталь, который оккупанты разместили на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Как сообщал Главред, коллаборант Тарас Генов, который несколько дней назад собирал "отряды Путина", жалуется на "гауляйтера" Мелитополя Галину Данильченко. На предприятие к Генову наведались рашисты. С автоматами в руках они забрали ключи от предприятия Генова и уехали.

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