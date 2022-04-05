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Награбленное орками РФ в Мелитополе всплыло в Крыму и Чечне

5 апреля 2022, 22:51

Грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь происходят на коммерческих предприятиях.

Оккупированный Мелитополь / ria-m.tv

Оккупированный российскими войсками Мелитополь Запорожской области заполонили мародерство и грабежи, заявил мэр города Иван Федоров.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что в городе ситуация довольно тяжелая.

По его данным, грабежами руководит назначенная оккупантами "городской голова" Галина Данильченко.

По словам Федорова, грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь происходят на коммерческих предприятиях.

"Например, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники. Вчера они еще раз ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны", - отметил Федоров.

"Оккупанты продолжают массово грабить предприятия. На днях разграбили магазины сельскохозяйственной техники Техноторг и Агро-Тек Инвест на сумму более 1,5 миллиона евро. По данным GPS-навигаторов техника находится на территориях Крыма и Чечни. Оккупанты похищают предпринимателей с целью мародерства - грабят их имущество", - уточнил он в Facebook.

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Мародерство оккупантов РФ

Ранее сообщалось, что рссийские оккупанты-"кадыровцы" в Херсонской области украли у местных фермеров два комбайна. Сельскохозяйственная техника уже оказалась на территории Чечни. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в оккупированной российскими войсками Херсонской области "кадыровцы" угнали у местных фермеров два комбайна. Система слежения показала, где они находятся – в Чеченской республике.

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