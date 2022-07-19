Тысяча военных РФ и колонны техники отправились в сторону Запорожья – советник мэра Маруиполя

Оккупанты РФ перебросили свои войска в сторону Запорожья - Андрющенко / npr.org, Радио Свобода

Колонна военной техники России и около тысячи военных, которые ранее дислоцировались на границе Донецкой и Запорожской областей, переброшены в сторону Запорожья. Большинство личного состава – молодые, до 23 лет. Часть из них являются военнослужащими срочной службы. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что утром 19 июля было зафиксировано передвижение техники РФ и около тысячи военных в сторону Запорожья. До этого россияне находились на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка – Захаровка.

Читайте также"У Путина есть дедлайн": эксперт объяснил затягивание с "референдумами" на Херсонщине и Запорожье"Фиксируем, что российские военные, около одной тысячи, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром отправились колоннами в направлении Запорожья", - написал чиновник.

Также Петр Андрющенко подчеркнул, что "большинство личного состава военных - молодые, до 23 лет, часть срочники".

Ситуация в Запорожской области

Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

14 июля самозваный руководитель созданной РФ на территории Запорожской области незаконной "военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий заявил, что в начале осени оккупанты намерены провести в регионе, дескать, "референдум" о якобы "присоединении" Запорожчины к России.

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

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