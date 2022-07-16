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Через Мариуполь на Запорожье прошла большая колонна военной техники РФ

16 июля 2022, 14:38

Большое количество российских оккупантов "отаборилось" в селах, расположенных близко к админгранице Запорожской области.

Российские военные, колонна российской техники
Через Мариуполь на Запорожье прошла большая колонна военной техники РФ/ Фото иллюстративное: Reuters

Российская колонна, в которой было около 100 единиц военной техники, прошла через временно оккупированный Мариуполь в сторону Запорожской области.

В колонне на тягачах были боевые машины десанта (БМД-4), а также очень много бронетранспортеров. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, обнародовав соответствующее видео.

Также Андрющенко рассказал, что в селах, которые расположены близко к админгранице Запорожской области, расселилось большое количество российских оккупантов. Они заняли преимущественно помещения школ.

"Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву. С учетом заявления Шойгу об усилении наступления на всех направлениях, надеемся на быстрое превращение оккупантов в удобрение", – отметил советник Мариупольского городского головы.

Также он напомнил, что украинцы могут сообщать о передвижениях врага, хранения вражеской техники и боекомплектов, а также о коллаборантах и предателях с помощью бота @MMR_SendMe_bot.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали выходить из объявленной ранее оперативной паузы и пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Накануне захватчики провели серию ограниченных наземных атак в направлении Славянска, Северска, трассы Бахмут – Лисичанск и Донецка.

Напомним, в России заявили, что собираются "нарастить действия армии РФ" на всех направлениях в Украине. При этом в России снова начали нагло прикрывать свои жестокие атаки на Украину, придумывая "масштабные обстрелы Донбасса со стороны украинских сил.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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