Накануне пил коньяк за $2,5 тыс. из Москвы: гауляйтера Херсонщины могли отравить свои же

Владимир Сальдо мог быть отравлен ФСБ РФ / Фото УНИАН

Херсонского коллаборанта Владимира Сальдо могли отравить сотрудники ФСБ России. В день, когда Сальдо внезапно стало плохо, он пил презентованный из Москвы дорогой коньяк. Об этом сообщил херсонский политик, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Еще по одной версии, Сальдо могли отравить. "Свои", а точнее ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки - 2,5 тысячи долларов. Якобы Сальдо выпил - и сразу стало плохо", - написал Хлань в Facebook.

Как сообщал Главред, в конце апреля в оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. "Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

14 июня в Сети появилась информация о том, что в Херсоне подорвали служебный автомобиль Владимира Сальдо. Но данные не подтвердились. Их опроверг сам коллаборант, который оперативно записал видеообращение.

13 июля появилась информация, что Сальдо попал в больницу. Ходили слухи о вероятном отравлении гауляйтера Херсонщины.

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