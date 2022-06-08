Пишет доносы и сдает оккупантам односельчан: гауляйтер сам признался, как работает на РФ

Гауляйтер Топузов в Урзуфе пишет доносы и сдает оккупантам односельчан/ УНИАН, скрин из видео

Гауляйтер из поселка Урзуф на Донбассе Иван Топузов, который ранее был поселковым головой, массово сдает российским оккупантам своих односельчан, а также беженцев из Мариуполя, для прохождения так называемой "фильтрации".

Доносы на людей пишет его секретарь Татьяна Бутяева. Об этом сообщил в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав также видео, на котором Топузов сам признается о проведении в поселке массовой "фильтрации" людей.

"Знакомьтесь. Иван Топузов. Гауляйтер собственной персоной. Открыто рассказывает, как сдает односельчан и беженцев из Мариуполя оккупантам для проведения фильтрации. Мразь. Запечатлено. Возмездие уже рядом", – написал Андрющенко.

Также он рассказал, что российские оккупанты в сговоре с гауляйтером Топузовым наладили схему продажи краденого российского топлива. В поселке захватчики разместили корпус российских спасателей – около 400 россиян, участвующих в разборе завалов Мариуполя. Сами оккупанты сливают из баков своих машин и топливозаправщиков топливо, которое им дали для работ по разбору завалов, и вместе с Топузовим продают фермерам Мариупольского района и жителям Урзуфа по 20 гривен за литр. На заправках такое же топливо оккупанты продают от 26 гривен за литр.

Читайте такжеОккупанты "узаконили" смертную казнь в Маруиполе: расстреливают верных УкраинеИ то, чтобы односельчане не покупали топливо напрямую у россиян, а брали его через Топузова, является еще одной причиной, почему коллаборант активно сдает жителей поселка на "фильтрацию".

"Чтобы никто из местных напрямую не имел возможность купить у россиян, он массово отправляет односельчан на "фильтрацию". Доносы пишет его секретарь Татьяна Бутяева. Еще в схеме хищения российской солярки привлечен Аврамова Анатолий (бывший председатель/полукриминальный элемент во времена Януковича), который вместе с ними пачками штампует списки "неблагонадежных" урзуфчан. Чтобы никто не влез в схему", – отмечает советник мэра Мариуполя Андрющенко.

Оккупанты с коллаборантами наладили также схему продажи завозимой из России гуманитарки – такие товары уже замечены по магазинам и рынкам.

"Такие тебе уголовно-коллаборантские реалии Мариупольского района, коррупции и коллаборации. Вся коллаборация имеет одну цель – собственный карман. Вся "помощь" России тоже ожидаемо оборачивается кражами и коррупцией. Привет 90-тем, что вернулись с российским миром", – подытожил Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе

Ранее сообщалось, что в Мариуполе горожанам можно перемещаться по городу только при наличии документов от оккупантов: справки о прохождении фильтрации и пропуска, что позволяет перемещение по городу.

При этом люди вынуждены выстаивать в очереди под палящим солнцем по 6 часов, чтобы получить еду в качестве "помощи" от оккупантов. Многие из людей падают в обморок и попадают в больницу, а еду получает лишь каждый пятый.

Также сообщалось, что рашисти закрыли оккупированный Мариуполь на карантин, там началась первая фаза эпидемии и выросла смертность. Как рассказывал советник мэра города Петр Андрющенко, не исключено, что в городе понемногу начинается эпидемия холеры.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий". При этом в ближайшее время на территорию страны-агрессора могут перевезти еще часть украинских военнопленных из Мариуполя.

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