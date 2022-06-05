Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"

Мариуполь превращают в гетто / Фото: Твиттер Дениска Казанского

В Мариуполе выжившим горожанам можно перемещаться по городу только при наличии документов от оккупантов: справки о прохождении фильтрации и пропуска, разрешающего перемещение по городу.

"Мариуполь, ХХІ век. Люди носят в паспортах справки о прохождении фильтрации и пропуска, разрешающие перемещение по городу. Вот и пришел настоящий нацистский режим", - сообщил у себя в твиттере украинский журналист Денис Казанский.

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Напомним, как сообщали в горсовете Мариуполя, российские оккупанты, которые практически разрушили украинский Мариуполь, устроили новые испытания для мирных жителей, чьи родственники погибли в результате обстрелов. Захватчики не выдают им справки о смерти. Также у жителей города нет возможности похоронить своих родных, чьи жизни забрали российские военные, в отдельных могилах. Справку о смерти оккупанты выдают только по факту смерти от естественных причин.

Также в Мариуполе для получения питьевой воды украинцам приходится ждать больше двух дней. При этом, техническая вода для гигиенических нужд в городе отсутствует. При этом в центре города в парке щедро поливают газоны – чтобы было где снимать видео для российской пропаганды.

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