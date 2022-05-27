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В Мариуполе обнаружен огромный могильник: погибших закопали без опознания

27 мая 2022, 12:02

Людей заперло обломками здания после обстрела оккупантов.

В Мариуполе обнаружен огромный могильник / скриншот

В Мариуполе обнаружили очередной могильник. В нем были найдены около 70 тел погибших украинцев.

Оккупационные МЧСники разбирают завалы по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В ходе разбора завалов МСЖД россии по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Причина та же – людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братской могиле в с.Старый Крым", - сообщил Андрющенко.

По его словам, идентификация погибших не проводилась.

Читайте такжеПутин готов на любые зверства: Украине грозит новая Буча и Мариуполь – историк"Местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел. Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни? Ярость", - писал Андрющенко.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил новые детали специальной операции по прорыву украинскими вертолетчиков для доставки помощи защитникам Мариуполя, которые оказались заблокированы на заводе "Азовсталь".

Отметим, что в первые дни полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить Николаев по плану Мариуполя, взяв город в осаду. ВСУ смогли отбить атаку и помешать планам оккупантов.

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