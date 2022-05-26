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Был бы второй Мариуполь: как удалось защитить Николаев от рашистов

26 мая 2022, 02:39

Ситуация в Николаеве была бы катастрофической, если бы российские войска захватили город.

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РФ пытались захватить Николаев по плану Мариуполя / УНИАН, Виталий Ким

В первые дни полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить Николаев по плану Мариуполя, взяв город в осаду. ВСУ смогли отбить атаку и помешать планам оккупантов. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "НикВести".

Он добавил, что ситуация в городе была бы катастрофической, если бы им удалось прорваться внутрь.

"Если бы они зашли в город, это уже было бы все... Была бы Буча, Ирпень... Николаев, в общем, "брали" по плану Мариуполя: окружить, вытеснить все войска в центр города, на какой-то объект, завод, отрезать свет, воду, и просто мариновать нас, пока мы не начнем ехать с ума, закончатся боеприпасы, еда, вода", - сказал Дмитрий Марченко.

Он добавил, что остановить наступление оккупантов удалось с помощью коммуникации города с селами, ОТГ.

"Мы не допускали в Николаев даже колонны, они не могли дойти сюда. Они выстраивались, нас оповещали, и артиллерия накрывала их", - рассказал Дмитрий Марченко.

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Напомним, ВСУ постепенно освобождали территории Николаевской области от рашистов. На таких территориях были обнаружены несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Некоторые машины были взорваны на заминированной местности. Среди погибших есть дети.

В Мариуполе рашисты продолжают хоронить людей в братских могилах. Их количество постоянно растет. Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села Виноградное появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.

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