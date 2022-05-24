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Отправили на мины, а потом расстреляли выживших: под Николаевом нашли изувеченные тела гражданских

24 мая 2022, 08:09

Местные жители пытались эвакуироваться из Херсонской области. На блокпосте россияне указали им якобы "разрешенный" путь - он шел по заминированной местности.

мины, минное поле
Оккупанты отправили мирных украинцев на минное поле / Фото УНИАН

В ходе продвижения подразделений Вооруженных сил Украины по Николаевской области в сторону Херсонской военные обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, повреждения автомобилей свидетельствуют о том, что произошел подрыв гражданской техники на заминированной местности, а также обстрел колонны российскими оккупантами.

"Местные жители пытались эвакуироваться на своих автомобилях. На блокпосте россияне указали им якобы "разрешенный" путь, ведущий по заминированной местности. После того как автомобили взорвались, российские оккупанты расстреливали тех, кому удалось выжить. Среди убитых россиянами двое детей младшего школьного возраста", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ходе временной оккупации северных районов Киевской области в марте 2022 года российские оккупанты убивали безоружных местных жителей, стреляя им в спины. Журналисты CNN показали кадры расстрела мирных жителей. Военное преступление рашистов попало на камеры наблюдения.

В Ирпене Киевской области путинские солдаты расстреляли девушек и женщин, а затем ездили по ним на танках.

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