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Рашисты на Киевщине расстреливали безоружных в спину: шокирующие кадры CNN

12 мая 2022, 11:21

Журналисты показали кадры расстрела мирных жителей оккупантами РФ.

Мародеры-убийцы РФ на Киевщине / Скриншот

В ходе временной оккупации северных районов Киевской области в марте 2022 года российские оккупанты убивали безоружных местных жителей, стреляя им в спины.

Об этом идет речь в репортаже американской телекомпании CNN. Журналисты показали кадры расстрела мирных жителей оккупантами РФ. Военное преступление рашистов попало на камеры наблюдения.

Авторы материала рассказали, что жертвами россиян стали владелец разграбленного автосалона, фамилия которого не разглашается, а также Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

Убийство мирных жителей возле автосалона произошло 16 марта. В это время оккупанты пытались прорваться к Киеву и устроили террор на оккупированных территориях.

Шокирующее убийство на Киевщине

На кадрах видно, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты. После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории.

В то же время из-за угла здания вдруг выскакивают двое русских военных и стреляют в спины безоружным украинцам. Мужчины падают на землю.

Один из них погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Спасти его не удалось, он истек кровью. Российские солдаты тем временем занялись мародерством.

Добавим, что сейчас произошедшее расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетними:

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

Смотрите онлайн новости Киева

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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Киевская область война России и Украины
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