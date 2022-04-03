"Расстреливали женщин, а затем ездили по ним на танках": мэр Ирпеня рассказал о новых зверствах оккупантов

Александр цМаркушин / скриншот из видео

Российские оккупанты в Ирпене Киевской области жесточайшим образом убивали мирных жителей. Об этом сообщил журналистам портала "Немецкая волна" городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Они расстреляли девушек и женщин, а затем ездили по ним на танках", — сказал Маркушин.

Мэр также особо отметил, что в Ирпене погибли многие гражданские из-за артиллерийских обстрелов оккупантами и мин. Кроме того, агрессоры массово расстреливали людей прямо посреди улиц. Больше всего мертвых мирных граждан были найдены на улицах Пушкинской и Лермонтова.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил о том, что Вооруженные силы Украины, другие силы обороны и спецслужбы "сделают все, чтобы найти и наказать" военных преступников, которые устроили бесчеловечную резню на Киевщине.

"Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов. Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", – сказал он.