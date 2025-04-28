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Эксперты призвали никогда нельзя оставлять еду в фольге - в чем причина

Юрий Берендий
28 апреля 2025, 19:53
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Алюминиевая фольга может быть опасной для хранения пищи, поскольку не обеспечивает полной герметичности и способствует развитию бактерий, указывают эксперты.
Эксперты призвали никогда нельзя оставлять еду в фольге - в чем причина
Почему никогда нельзя оставлять еду в фольге - неожиданная причина / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем говорится в материале:

  • Почему фольга вредна
  • Почему следует отказаться от использования алюминиевой фольги
  • Почему нельзя хранить пищу в фольге

Специалисты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что хранение пищи в алюминиевой фольге может привести к заражению опасными бактериями. Они отмечают, что даже правильное заворачивание не гарантирует избежание пищевого отравления без дополнительных мер безопасности.

Главред выяснил, какие недостатки фольги.

Какие побочные эффекты алюминиевой фольги

Большинство бактерий активно размножаются в среде с высоким содержанием кислорода, а фольга не обеспечивает полной герметичности.

Доктор Закари Картрайт, пищевой ученый из Aqualab в Чикаго, объясняет, что такие условия идеально подходят для развития опасных патогенных микроорганизмов.

"Алюминиевая фольга сама по себе не может создать полностью герметичную упаковку, поскольку она не является клейкой и не может идеально прилегать к поверхности", - сказал доктор Картрайт в интервью Southern Living, передает DailyMail.

Чем опасна алюминиевая фольга

Заворачивать остатки жареного мяса в алюминиевую фольгу и класть в холодильник может казаться удобным способом хранения.

Однако, хотя фольга подходит для приготовления пищи или транспортировки бутербродов, она не является безопасным вариантом для хранения готовых блюд. Из-за того, что фольга не прилипает к себе, даже плотно завернутая еда остается уязвимой для попадания воздуха, что создает благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и вирусов.

Смотрите видео YouTube канала "QuantumTechs" об опасности фольги:

"Вместо алюминиевой фольги мы можем использовать контейнеры из стекла или нержавеющей стали, чтобы хранить остатки пищи и дольше сохранять ее свежей. Алюминиевая фольга плохо защищает пищу от доступа кислорода. Это позволяет бактериям расти внутри пищи, что может привести к ее порче. С точки зрения экологии, алюминиевая фольга не разлагается и может способствовать размножению бактерий", - говорится в видео YouTube канала "QuantumTechs".

Кроме того, Шотландская служба безопасности пищевых продуктов (FSS) предостерегает от хранения продуктов с высоким содержанием кислоты, таких как ревень, фрукты или капуста, в фольге. Это может привести к химической реакции, в результате которой алюминий попадает в пищу. Хотя количество металла обычно безопасно, специалисты рекомендуют избегать таких ситуаций.

"Алюминиевая фольга или контейнеры могут повлиять на вкус таких продуктов, особенно если они хранятся в течение длительного времени", - предупреждают эксперты.

Зато остатки пищи следует хранить в герметичных контейнерах, которые не пропускают воздух, в холодильнике.

Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов США (FSIS) также советует использовать герметичную упаковку или плотно закрытые контейнеры, что поможет защитить пищу от бактерий, сохранить влагу и избежать поглощения посторонних запахов.

Как безопасно хранить остатки пищи

Просто правильно завернуть остатки пищи недостаточно для предотвращения пищевого отравления в семье.

Важно также хранить продукты при правильной температуре, чтобы замедлить развитие бактерий.

По данным FSIS, пищу нужно держать за пределами "опасной температурной зоны" - между 4°C (40°F) и 60°C (140°F) - где бактерии быстро размножаются.

Бактериальное загрязнение может начаться еще тогда, когда еда стоит на столе, поэтому остатки нужно поставить в холодильник не позднее чем через два часа после подачи.

Если еда оставалась при комнатной температуре более двух часов (или более одного часа при температуре более 32°C (90°F)), ее следует утилизировать.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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