Большинство ошибается: как правильно заворачивать картофель в фольгу для запекания

Многие всю жизнь неправильно пользуются фольгой, потому что не понимают разницы между ее двумя сторонами.

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Какой стороной нужно заворачивать фольгу для выпечки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего использовать матовую сторону фольги

Каково предназначение глянцевой стороны фольги

Как правильно запекать картофель в фольге

На кухне довольно часто фольга используется для запекания блюд, однако мало кто обращает внимание на то, что у нее есть две стороны - матовая и блестящая. Разница между ними на самом деле очень важна в процессе приготовления пищи.

Главред узнал, что матовая сторона фольги в десять раз быстрее пропускает тепло, чем блестящая. Об этом в своем TikTok рассказала украинский блогер Елена Профатиловна.

видео дня

По ее словам, если заворачивать картофель или мясо для выпекания в фольгу блестящей стороной вверх, то блюдо в духовке пробудет значительно дольше, чем ожидалось.

Смотрите видео, как правильно использовать фольгу:

Зато для быстрого и качественного приготовления картофеля в духовке нужно обернуть его фольгой, используя матовую сторону доверху. Готовое блюдо, по словам блогера, будет еще и более пропеченным.

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Кто такая Елена Профатиловна? Елена Профатиловна - украинский блогер, которая рассказывает в TikTok о полезных советах и лайфхаках, а также снимает обзоры интересных товаров из украинских магазинов. Ее страницу в TikTok облюбовали более 165 тысяч пользователей.

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