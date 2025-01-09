Большинство ошибается: как правильно заворачивать картофель в фольгу для запекания

Вы узнаете:
- Для чего использовать матовую сторону фольги
- Каково предназначение глянцевой стороны фольги
- Как правильно запекать картофель в фольге
На кухне довольно часто фольга используется для запекания блюд, однако мало кто обращает внимание на то, что у нее есть две стороны - матовая и блестящая. Разница между ними на самом деле очень важна в процессе приготовления пищи.
Главред узнал, что матовая сторона фольги в десять раз быстрее пропускает тепло, чем блестящая. Об этом в своем TikTok рассказала украинский блогер Елена Профатиловна.
По ее словам, если заворачивать картофель или мясо для выпекания в фольгу блестящей стороной вверх, то блюдо в духовке пробудет значительно дольше, чем ожидалось.
Смотрите видео, как правильно использовать фольгу:
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Зато для быстрого и качественного приготовления картофеля в духовке нужно обернуть его фольгой, используя матовую сторону доверху. Готовое блюдо, по словам блогера, будет еще и более пропеченным.
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Кто такая Елена Профатиловна?
Елена Профатиловна - украинский блогер, которая рассказывает в TikTok о полезных советах и лайфхаках, а также снимает обзоры интересных товаров из украинских магазинов. Ее страницу в TikTok облюбовали более 165 тысяч пользователей.
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