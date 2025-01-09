Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 4 секунды найти панду

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные и позволяют приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти панду.
Головоломка от Jagranjosh порадует фанатов аниме. Чтобы ее разгадать, нужно проявить смекалку.
На картинке – разные персонажи аниме. Где-то среди них спряталась панда. Наша задача – найти ее.
Дается всего 4 секунды!
Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти панду?
Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, затем чуть выше и правее. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В комнате, где много вещей, парень ищет свой ботинок. Найти ботинок будет несложно, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку.
Также у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – множество чисел 181. Нужно попробовать найти среди них спрятанное число 101.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Осьминоги собрались все вместе, нашли клад, и смотрят на него. Наша задача – отыскать здесь рыбу.
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