Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 4 секунды найти панду

Разгадайте сложную, но интересную оптическую иллюзию – на картинке очень много разных персонажей, поэтому отыскать панду будет довольно-таки непросто.

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Найдите панду за 4 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные и позволяют приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти панду.

Головоломка от Jagranjosh порадует фанатов аниме. Чтобы ее разгадать, нужно проявить смекалку.

На картинке – разные персонажи аниме. Где-то среди них спряталась панда. Наша задача – найти ее.

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Дается всего 4 секунды!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете панду / Jagranjosh

Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти панду?

Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, затем чуть выше и правее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли панду, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В комнате, где много вещей, парень ищет свой ботинок. Найти ботинок будет несложно, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку.

Также у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – множество чисел 181. Нужно попробовать найти среди них спрятанное число 101.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Осьминоги собрались все вместе, нашли клад, и смотрят на него. Наша задача – отыскать здесь рыбу.

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