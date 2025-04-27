Где в Украине похоронены сразу два Папы Римские: историк раскрыл малоизвестные места

Сразу два Папы Римские были казнены или умерли на территории современной Украины, отметил украинский историк Александр Алферов.

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Папа Римский и Украина - где в Украине похоронены сразу два Папы Римские / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Где находятся мощи Климента І

Какая связь между Папами Римскими и Украиной

Где похоронены Папы Римские

Мало кто знает, но на территории современной Украины действительно связаны своим последним путем сразу два Папы Римские. Об этой малоизвестной странице истории рассказал украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, где похоронены Папы Римские в Украине

Какой Папа Римский похоронен в Украине

По словам Александра Алферова, первым Папой Римским, связанным с территорией Украины, был Святой Климент І, четвертый Папа Римский.

"В 101 году в Херсонесе в Крыму был казнен четвертый Папа Римский Климент I. Он был учеником апостола Петра I, сосланный на периферию тогдашней римской языческой империи в Крым, в Херсонес", - пояснил историк.

Смотрите видео о том, какие Папы Римские похоронены в Украине и где именно:

Дальнейшая судьба мощей Святого Климента І также имеет украинский след.

По словам эксперта, часть его мощей в 861 году вывез из Херсонеса Святой Кирилл в Рим, однако другая часть осталась в Крыму.

"Оттуда ее вывез Владимир Святой в Киев", - подчеркнул Алферов.

Где находятся мощи Святого Климента I

Мощи долгое время хранились в Десятинной церкви - первом каменном храме Киевской Руси. Впоследствии их перенесли в Киево-Печерскую лавру.

"Голова Святого Климента и до сих пор хранится в Киево-Печерской лавре", - подчеркнул историк.

Какой Папа Римский посетил Украину и когда

Второй Папа Римский, который связан с территорией Украины - Святой Мартин I. Историк отмечает, что он был 74-м Папой Римским.

"Мартин I был также сослан в Херсонес, где и умер в 655 году", - рассказал Александр Алферов.

В то же время историк отмечает, что точное место его захоронения остается неизвестным.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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