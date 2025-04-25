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Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССР

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 09:50
208
Реальный курс доллара в СССР значительно отличался от официального и был одним из самых тайных и искаженных экономических показателей советской эпохи.
Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССР
Какой был реальный курс доллара в СССР - почему в СССР запрещали доллар / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько стоил доллар в СССР
  • Сколько стоил 1 доллар в 1991 году
  • Почему в СССР запрещали доллар

На протяжении десятилетий курс доллара в СССР оставался одной из самых скрытых тем. Хотя во всем мире американский доллар выполнял функцию резервной валюты, в Советском Союзе он был под запретом.

Главред выяснил, каким был реальный курс доллара в СССР.

Когда в СССР запретили доллар - почему в СССР доллар был под запретом

Автор популярного исторического YouTube-канала "Историк" рассказывает, что уже с 1927 года в Советском Союзе был запрещен частный валютный рынок, а все операции с валютой взяли на себя Госбанк и Внешторгбанк.

"До этого покупать, продавать и хранить валюты других стран можно было беспрепятственно", - отмечает блогер в видео.

Через 10 лет, в 1937-м, в Уголовном кодексе появилась 25-я статья, которая приравнивала валютные операции к государственным преступлениям. Это положило начало репрессиям против тех, кто имел дело с долларами.

Как наказывали в СССР за доллары

"В начале 50-х годов Сталин даже хотел создать блок государств, которые полностью отказались бы от доллара. Но эта идея провалилась", - отмечает блогер.

В 1961 году вступил в силу новый Уголовный кодекс, в частности печально известная 88-я статья, которая предусматривала:

  • от 3 до 8 лет заключения
  • конфискацию имущества
  • в больших объемах - расстрел

"По указанию Хрущева к 88-й статье добавили наказание смерти. В том же году были показательно расстреляны Ян Рокотов, Владислав Файбишенко и Дмитрий Яковлев", - напоминает эксперт.

Кто мог официально купить доллары в СССР

Купить валюту по официальному курсу могли лишь избранные.

"Это были дипломаты, члены партийной верхушки, моряки, спортсмены или артисты, которые получали разрешение на временный выезд за границу", - объясняет историк.

Обмен валюты происходил:

  • только в отделениях Госбанка
  • до 12:00
  • под наблюдением милиции
  • не более 30 рублей (примерно 33 доллара)

"По возвращении оставшуюся валюту обязательно нужно было сдать в банк", - добавляет автор.

Какой курс доллара был в СССР в 1950-х

С 1950-х годов Советский Союз открылся для туризма. Каждый год его посещали тысячи иностранцев.

"Они могли обменять валюту по официальному курсу в банках или отелях. Но на самом деле туристы не спешили этого делать", - объясняет блогер.

Смотрите видео о том, как менялся курс доллара в СССР:

Причина - черный валютный рынок, который процветал в каждом крупном городе. Там действовали валютчики, или фарцовщики:

"Они предлагали за доллар в 5-6 раз больше, а потом продавали его уже по 8-10 рублей. Это был прибыльный бизнес, несмотря на риски".

Советские граждане, которые летели за границу, были вынуждены покупать валюту на черном рынке.

"33 доллара, которые позволяли официально, ни на что не хватало. Люди шли к валютчикам, рискуя свободой", - комментирует автор.

Какой был реальный курс доллара в СССР

Блогер приводит интересные исторические факты:

  • 1897: 1 доллар = 2 рубля
  • после 1917 года: доллар прыгнул до 72 рублей
  • 1924 (после денежной реформы): 1 доллар = 2,22 рубля
  • 1961 (новая реформа): доллар = 90 копеек
  • впоследствии - 60 копеек

"Этот курс был искусственно заниженным. Доллары обменивались в мизерном количестве и только для ограниченного круга лиц, что приводило к потерям для государства", - утверждает блогер.

Конец эпохи: отмена валютных репрессий

"88-ю статью отменили только в 1994 году - через несколько лет после распада СССР. Ограничение на покупку иностранной валюты также было снято", - резюмирует эксперт.

Иронично, но символично, указывает автор YouTube канала "Историк", что в результате Советский Союз, который ежегодно предсказывал крах американского доллара, сам и развалился.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"?

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 8 тысяч подписчиков.

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