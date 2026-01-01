Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

Самые полезные яйца — от кур свободного выгула и органического содержания.

Какие яйца полезнее - белые или коричневые? Возникал ли у вас такой вопрос перед полкой в магазине? Некоторым людям коричневые яйца кажутся более "натуральными" и полезными — во многом потому, что ассоциируются с домашними хозяйствами и деревенским бытом. Однако на самом деле цвет скорлупы может вводить в заблуждение и не имеет решающего значения для качества продукта.

Почему у яиц скорлупа разного цвета

Цвет яйца напрямую зависит от породы курицы. Птицы с белым оперением и светлыми мочками ушей, как правило, несут белые яйца, а куры с рыжим или коричневым оперением — яйца с более тёмной скорлупой.

Бывают и голубоватые яйца — это также результат генетики, а не особенностей кормления или условий содержания, пишет Pysznosci.

Какие яйца полезнее белые или коричневые?

Пигмент откладывается на финальном этапе формирования скорлупы и никак не влияет на питательную ценность яйца.С точки зрения состава различий практически нет. Белые и коричневые яйца содержат одинаковое количество белка, жиров, витаминов группы B, витаминов A и D, а также минералов.

Цвет скорлупы не влияет ни на вкус, ни на качество желтка, ни на уровень холестерина.

Более насыщенный цвет желтка обычно связан с рационом курицы — например, с наличием в корме каротиноидов, а не с цветом самой скорлупы.

Почему коричневые яйца иногда дороже

В ряде случаев яйца с тёмной скорлупой стоят дороже, но причина этого — не их питательная ценность. Куры коричневых пород, как правило, крупнее и требуют больше корма, что повышает себестоимость продукции.

Какой вид яиц самый полезный

Наибольшую пользу приносят яйца от кур, выращенных в органических условиях. Такие птицы имеют доступ к выгулу, питаются натуральным кормом и не подвергаются интенсивному выращиванию. В результате их яйца содержат больше витаминов A, E и омега-3 жирных кислот.

