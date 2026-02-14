В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

Вы узнаете:
- Когда Украину накроет новая волна похолодания
- Какие регионы засыплет снегом
В воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Погода 15 февраля
Днем в воскресенье, 15 февраля, в западных и северных областях ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный дождь и мокрый снег.
В то же время, на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Погода 16 февраля
В ночь на 16 февраля в Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается значительный снег.
В Сумской области пройдет снег с дождем. В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях пройдет дождь. Объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения. Кроме этого, возможно нарушение движения транспорта.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, после нескольких по-настоящему весенних дней погода в Украине снова готовит зимний сюрприз. Уже в ближайшие дни страну накроет новая волна холода — постепенная, но ощутимая. Однако возвращение зимы будет недолгим.
По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 14-15 февраля погоду будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления. Температура будет выше климатической нормы, особенно на юге.
Диденко предупреждает, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
