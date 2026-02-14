Укр
Читать на украинском
Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

Анна Косик
14 февраля 2026, 12:51
После кратковременного потепления в Полтаве и области снова станет очень холодно.
мороз, зима
Погода в Полтаве 16 февраля / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области ожидается похолодание
  • До каких показателей упадет температура воздуха в начале новой недели

В Полтавской области эта неделя заканчивается под влиянием теплой и влажной воздушной массы, которая принесла жителям области оттепель с туманами и дождями. Но уже с начала следующей недели ожидается очередное понижение температур.

Как сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook, на следующей неделе температура воздуха может упасть даже до 7-12 градусов мороза.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 16 февраля

В понедельник мороз еще не будет атаковать Полтавскую область в полной мере. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0+5 градусов тепла до 2-7 градусов мороза.

погода в полтаве 16 февраля
Погода в Полтаве 16 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Ночью синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом, а днем - местами небольшой снег. Кроме этого, на дорогах местами будет гололедица. Ожидается ветер западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Когда в Украину вернутся морозы - прогноз синоптика

Главред писал, что по словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, после нескольких по-настоящему весенних дней погода в Украине снова готовит зимний сюрприз.

Уже в ближайшие дни страну накроет новая волна холода — постепенная, но ощутимая. В отдельных регионах ночные морозы могут достигать -18 градусов. Однако возвращение зимы будет недолгим.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что на выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут формировать циклоны. Температура воздуха существенно не изменится: сохранится оттепель с небольшими "плюсами", а на юге столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.

Ранее сообщалось, что на Львовщине погоду в субботу, 14 февраля, будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь и мокрый снег.

Накануне стало известно, что в воскресенье, 15 февраля, в западной части страны ночью прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, а днем уже более значительные осадки - снег, мокрый снег, в Винницкой области с дождем. Температура воздуха в течение суток составит -5+2 градуса.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на неделю Погода в Полтаве
"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яны Глущенко

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яны Глущенко

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

