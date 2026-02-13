Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

Вы узнаете:
- Когда в Полтавской области будут дожди
- Сколько дней в Полтаве и области температура будет плюсовой
Погода в Полтаве и области сегодня, 13 февраля, будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Как сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии, до конца суток температура воздуха в области будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а в городе Полтава составит от 2 до 4 градусов тепла.
Погода 14 февраля
Уже в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем и местами туманом. Однако температура воздуха будет держаться в тех же пределах, что и сегодня - от 0 до 5 градусов тепла в течение суток.
Погода 15 февраля
В воскресенье на смену обильным осадкам в Полтавской области придет местами небольшой дождь. В области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и температуру от 0 до 5 градусов тепла.
Какая будет погода в Украине до конца зимы - в начале весны
Главред писал , что по прогнозам двух ведущих метеосистем ECMWF и UKMO, в Украине до конца зимы снежные фронты сместятся на север, а остальная территория останется сухой.
Уже в марте метеосистемы прогнозируют украинцам ранневесеннюю погоду. Снег по всей территории страны будет быстро таять, а осадки приобретут локальный характер.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что после 16 февраля в Киеве ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Днепре сегодня, 13 февраля, будет преобладать облачная погода без осадков. Температура будет оставаться выше нуля даже ночью, однако из-за влажности воздуха будет ощущаться легкий мороз — до -2...-3 °C.
Накануне стало известно, что с 13 по 15 февраля Житомирщина окажется под влиянием южного циклона, который принесет более теплые и влажные воздушные массы. Сохранятся риски выпадения мокрого снега и дождя, образования туманов и гололеда.
Читайте также:
- Скандал на Олимпийских играх получил продолжение — какую награду получил Гераскевич
- Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз
- Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред