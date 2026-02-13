Укр
Читать на украинском
Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

Анна Косик
13 февраля 2026, 05:57
Жителей Полтавской области погода в ближайшие несколько дней может удивить изменениями.
Погода в Полтавской области 13-15 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области будут дожди
  • Сколько дней в Полтаве и области температура будет плюсовой

Погода в Полтаве и области сегодня, 13 февраля, будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии, до конца суток температура воздуха в области будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а в городе Полтава составит от 2 до 4 градусов тепла.

погода в полтаве 13 февраля
Погода в Полтаве 13 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 14 февраля

Уже в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем и местами туманом. Однако температура воздуха будет держаться в тех же пределах, что и сегодня - от 0 до 5 градусов тепла в течение суток.

погода в полтаве 14 февраля
Погода в Полтаве 14 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 15 февраля

В воскресенье на смену обильным осадкам в Полтавской области придет местами небольшой дождь. В области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и температуру от 0 до 5 градусов тепла.

погода в полтаве 15 февраля
Погода в Полтаве 15 февраля / фото: скриншот с meteoprog
Что известно о Полтаве
Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Какая будет погода в Украине до конца зимы - в начале весны

Главред писал , что по прогнозам двух ведущих метеосистем ECMWF и UKMO, в Украине до конца зимы снежные фронты сместятся на север, а остальная территория останется сухой.

Уже в марте метеосистемы прогнозируют украинцам ранневесеннюю погоду. Снег по всей территории страны будет быстро таять, а осадки приобретут локальный характер.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что после 16 февраля в Киеве ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

Ранее сообщалось, что в Днепре сегодня, 13 февраля, будет преобладать облачная погода без осадков. Температура будет оставаться выше нуля даже ночью, однако из-за влажности воздуха будет ощущаться легкий мороз — до -2...-3 °C.

Накануне стало известно, что с 13 по 15 февраля Житомирщина окажется под влиянием южного циклона, который принесет более теплые и влажные воздушные массы. Сохранятся риски выпадения мокрого снега и дождя, образования туманов и гололеда.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

