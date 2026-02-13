Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

Кратко:
- Дженнифер Энистон встречается с Джимом Кертисом
- Возлюбленный артистки поздравил ее с особенным праздником редкими фото
На днях американская актриса Дженнифер Энистон отпраздновала День рождения. Звезда провела его со своим новым возлюбленным - гипнотерапевтом и "гуру любви" Джимом Кертисом.
Свои отношения пара перестала скрывать лишь в ноябре 2025 года, но, похоже, очень рада, что теперь может говорить о любви открыто. Чем и воспользовался Кертис в честь праздника Джен.
В своем блоге в Instagram он опубликовал два фото из личного архива: на первом Дженнифер и Джим заливисто хохочут над чем то, на втором дарят друг другу нежный поцелуй. "С Днем рождения, моя любовь", - подписал снимки бойфренд Энистон. Поклонники в комментариях отмечают, что рады видеть актрису настолько счастливой в новых отношениях.
О персоне: Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.
