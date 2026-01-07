Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала, как тренируется для красивого тела.

Дженнифер Энистон всегда хороша/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

Кратко:

Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон

Какими тренировками она занимается

Американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала результаты многолетней приверженности здоровью и фитнесу.

Как пишет The Daily Mail, ее спортивные формы были хорошо видны на новой рекламной фотосессии.

Дженнифер Энистон показала роскошное тело / Фото Instagram/pvolve

Бывшая звезда сериала "Друзья", признающая себя фанаткой спортзала, продемонстрировала хорошо накачанный пресс, рекламируя программу тренировок с низкой интенсивностью, которая, по ее словам, помогает ей поддерживать невероятную фигуру.

Дженнифер Энистон показала роскошное тело / Фото Instagram/pvolve

56-летняя Энистон начала сотрудничество с компанией в 2023 году, открыв для себя эту тренировку для всего тела во время восстановления после травмы, и с тех пор стала сторонницей и амбассадором ее философии.

Актриса продемонстрировала свою стройную фигуру в укороченном топе и спортивных леггинсах, выполняя серию упражнений.

Дженнифер Энистон показала роскошное тело / Фото Instagram/pvolve

Американская звезда запечатлена во время выполнения приседаний, поднятия тяжестей и освоения различных поз йоги с помощью личного тренера.

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

