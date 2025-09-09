56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

Вкратце:
- Дженнифер Энистон приписывают роман с гипнотизером Джимом Кертисом
- Артистка, похоже, готова говорить о новой любви открыто
В июле 2024 года стало известно, что американская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с "гуру любви" и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара уже несколько раз попадала во время совместных прогулок в объективы папарацци, и Джен, похоже, даже представила избранника своему близкому окружению.
Однако делать какие-либо заявления о новых отношениях Энистон не торопилась. Лишь недавно, подводя итоги лета, в блоге актрисы появился снимок, который намекает на то, что Кертис действительно занимает в ее жизни особое место.
"Спасибо тебе, лето", - написала звезда, и опубликовала фото мужчины со спины, который наблюдает за закатом. Предположительно это - и есть Джим Кертис.
А так привыкли видеть возлюбленного Дженнифер Энистон те, кто знаком с ним менее близко.
О персоне: Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.
