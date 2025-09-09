56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

Дженнифер Энистон есть, за что благодарить это лето.

https://glavred.info/starnews/56-letnyaya-zvezda-druzey-podtverdila-novyy-roman-10696397.html Ссылка скопирована

Дженнифер Энистон личная жизнь - актриса показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Дженнифер Энистон приписывают роман с гипнотизером Джимом Кертисом

Артистка, похоже, готова говорить о новой любви открыто

В июле 2024 года стало известно, что американская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с "гуру любви" и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара уже несколько раз попадала во время совместных прогулок в объективы папарацци, и Джен, похоже, даже представила избранника своему близкому окружению.

Однако делать какие-либо заявления о новых отношениях Энистон не торопилась. Лишь недавно, подводя итоги лета, в блоге актрисы появился снимок, который намекает на то, что Кертис действительно занимает в ее жизни особое место.

видео дня

"Спасибо тебе, лето", - написала звезда, и опубликовала фото мужчины со спины, который наблюдает за закатом. Предположительно это - и есть Джим Кертис.

Дженнифер Энистон личная жизнь - актриса показала бойфренда / instagram.com/jenniferaniston

А так привыкли видеть возлюбленного Дженнифер Энистон те, кто знаком с ним менее близко.

Как выглядит Джим Кертис - новый бойфренд Дженнифер Энистон / instagram.com/jimcurtis1

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.

Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред