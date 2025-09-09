Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

Анна Подгорная
9 сентября 2025, 02:00
5
Дженнифер Энистон есть, за что благодарить это лето.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон личная жизнь - актриса показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Дженнифер Энистон приписывают роман с гипнотизером Джимом Кертисом
  • Артистка, похоже, готова говорить о новой любви открыто

В июле 2024 года стало известно, что американская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с "гуру любви" и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара уже несколько раз попадала во время совместных прогулок в объективы папарацци, и Джен, похоже, даже представила избранника своему близкому окружению.

Однако делать какие-либо заявления о новых отношениях Энистон не торопилась. Лишь недавно, подводя итоги лета, в блоге актрисы появился снимок, который намекает на то, что Кертис действительно занимает в ее жизни особое место.

видео дня

"Спасибо тебе, лето", - написала звезда, и опубликовала фото мужчины со спины, который наблюдает за закатом. Предположительно это - и есть Джим Кертис.

Джим Кертис
Дженнифер Энистон личная жизнь - актриса показала бойфренда / instagram.com/jenniferaniston

А так привыкли видеть возлюбленного Дженнифер Энистон те, кто знаком с ним менее близко.

Джим Кертис
Как выглядит Джим Кертис - новый бойфренд Дженнифер Энистон / instagram.com/jimcurtis1

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.

Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дженнифер Энистон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

02:48Украина
Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:06Фронт
В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

01:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

Реклама
22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

Реклама
19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

Реклама
15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

14:56

Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секретВидео

14:45

"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

14:41

Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

14:34

Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

14:12

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять