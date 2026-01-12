Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатом

Современные радиаторы рассчитаны на более эффективную теплоотдачу и подбираются под размер помещения.

https://glavred.info/lifehack/dom-nagreetsya-za-schitannye-minuty-hitryy-tryuk-s-radiatorom-udivit-rezultatom-10731521.html Ссылка скопирована

Как улучшить работу радиаторов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

В первую очередь стоит заняться очисткой

Не менее важная процедура — удаление воздуха из батарей

Также стоит проверить термостатические клапаны

Чтобы радиаторы работали на полную мощность, достаточно провести несложную подготовку и небольшую ревизию системы отопления.

Это особенно важно в холодное время года, когда каждая потеря тепла напрямую сказывается на комфорте в доме, пишет Express.

видео дня

В первую очередь стоит заняться очисткой. Со временем внутри и между секциями радиаторов накапливается пыль и мусор, которые мешают нормальному теплообмену. Сняв защитную решётку и тщательно прочистив пространство между пластинами — при необходимости с помощью пылесоса или тонкого инструмента — можно заметно повысить эффективность обогрева.

Не менее важная процедура — удаление воздуха из батарей. Даже если ранее проблем не возникало, скопившийся воздух может создавать холодные зоны и снижать отдачу тепла. Перед началом отопление нужно отключить и дать радиатору остыть, а под рукой иметь ключ или отвёртку, ёмкость для воды и тряпку. Такая "перезагрузка" помогает системе работать равномерно.

Также стоит проверить термостатические клапаны. После долгого простоя они нередко заедают, оставаясь в закрытом положении. Полностью открытые клапаны перед зимой обеспечивают свободную циркуляцию теплоносителя и предотвращают сбои в морозы.

/ Главред

Дополнительный эффект даёт правильная расстановка мебели. Предметы, стоящие вплотную к радиаторам, задерживают тепло и мешают ему распространяться по комнате. Иногда простая перестановка помогает ощутимо повысить температуру.

Если же батареи старые, покрыты ржавчиной или плохо греют даже после всех проверок, стоит задуматься о замене. Современные радиаторы рассчитаны на более эффективную теплоотдачу и подбираются под размер помещения, что помогает сократить потери энергии и снизить расходы на отопление.

Увеличение теплоотдачи радиаторов: важный совет

Использование устройств, усиливающих теплоотдачу радиаторов, стало важным шагом в улучшении обогрева в домах. Эти компактные приборы устанавливаются рядом с батареями и способствуют лучшему циркулированию горячего воздуха, что ускоряет процесс прогрева помещения и обеспечивает более равномерное распределение тепла.

Смотрите видео - радиатор станет как новый после чистки:

В ролике демонстрируется, как вернуть радиатору рабочее состояние: прочистить его изнутри, освежить внешний вид и наладить полноценную теплоотдачу.

Автор рассказывает о собственном опыте восстановления батареи, которая эксплуатировалась примерно восемь лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред