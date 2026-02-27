"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

Кратко:
- Завершился раунд переговоров Украины и США в Женеве
- Проведена двусторонняя и трехсторонняя встреча с участием Швейцарии
- Делегации обсудили результаты и дальнейшие шаги с Зеленским
В Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США, а также трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Было проведено два формата встреч – отдельно с США и трехсторонняя с участием Америки и Швейцарии. Украинская и американская делегации – спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах переговоров и дальнейших шагах.
Безопасность и экономика
"Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – написал Умеров.
Особое внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочной поддержке Украины. Украинская команда, вместе с министром экономики Алексеем Соболевым и американскими партнерами, проработала документ по восстановлению страны.
"Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану", – добавил секретарь СНБО.
Сдвиг в переговорах с РФ
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США проходят сложно, однако дипломатический процесс приближается к критической черте. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, поскольку отсутствие ответственности для агрессора создает риск новой войны.
"Переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принимать окончательное решение – продолжать войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – сказал Буданов.
Переговоры – последние новости
Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.
Кроме того, издание CNN писало, что Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. В то же время политические переговоры все еще были напряженными.
Напомним, что в Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. В частности, стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду переговоров с участием России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
