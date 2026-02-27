Укр
"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

Руслан Иваненко
27 февраля 2026, 01:40
Украинская и американская делегации провели переговоры в Женеве и обсудили дальнейшие шаги для безопасности и экономики.
Секретарь СНБО Умеров сообщил о работе над финализацией параметров безопасности / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Кратко:

  • Завершился раунд переговоров Украины и США в Женеве
  • Проведена двусторонняя и трехсторонняя встреча с участием Швейцарии
  • Делегации обсудили результаты и дальнейшие шаги с Зеленским

В Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США, а также трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Было проведено два формата встреч – отдельно с США и трехсторонняя с участием Америки и Швейцарии. Украинская и американская делегации – спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах переговоров и дальнейших шагах.

видео дня

Безопасность и экономика

"Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – написал Умеров.

Особое внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочной поддержке Украины. Украинская команда, вместе с министром экономики Алексеем Соболевым и американскими партнерами, проработала документ по восстановлению страны.

"Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану", – добавил секретарь СНБО.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

Сдвиг в переговорах с РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США проходят сложно, однако дипломатический процесс приближается к критической черте. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, поскольку отсутствие ответственности для агрессора создает риск новой войны.

"Переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принимать окончательное решение – продолжать войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – сказал Буданов.

Переговоры – последние новости

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.

Кроме того, издание CNN писало, что Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. В то же время политические переговоры все еще были напряженными.

Напомним, что в Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. В частности, стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду переговоров с участием России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Женева новости Украины мирные переговоры Рустем Умеров Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф
