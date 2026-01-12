Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

В "Укрэнерго" предупреждают, что графики отключений могут меняться в течение суток / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В Украине с 13 января вводят почасовые отключения света

Ограничения для промышленности из-за атак на энергообъекты

Энергосистема работает под повышенной нагрузкой

Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

Как пояснили в компании, ограничения стали следствием очередных российских ракетно-дроновых атак по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за повреждения энергообъектов система вынуждена работать в условиях повышенной нагрузки.

"Энергосистема работает в режиме балансирования между производством и потреблением электроэнергии", — отметили в "Укрэнерго".

Как следить за графиком

В то же время энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной и может меняться в течение суток в зависимости от уровня потребления, состояния сетей и результатов аварийно-восстановительных работ. В связи с этим украинцам советуют регулярно проверять обновления и уточнять время и продолжительность отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Экономия помогает

Также в "Укрэнерго" обратились к потребителям с призывом экономно пользоваться электроэнергией, особенно в часы, когда свет подается по графику. По словам энергетиков, ответственное потребление поможет уменьшить нагрузку на систему и будет способствовать сокращению ограничений в будущем.

Энергосистема Украины продолжает работать в условиях военного положения, а введенные отключения остаются вынужденной мерой для сохранения ее стабильности.

Как цель атак РФ на энергетику – мнение эксперта

Российские войска намеренно атакуют ключевые подстанции и высоковольтные линии, пытаясь нарушить работу Объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, среди которых Черниговская, Одесская и Донецкая области.

По оценке Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, такие удары значительно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 12 января, в Киеве резко ухудшилась ситуация с энергоснабжением. По всей столице и в части области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в YASNO.

Кроме того, нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не восстановили после атак РФ, ситуация сложная. Защитные сооружения не смогли уберечь теплоэлектростанции от баллистических ракет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться уже к четвергу, 15 января. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

