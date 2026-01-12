Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

Доллар и евро взлетели до очередного исторического максимума в Украине.

На вторник, 13 января, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара, обновив очередной исторический максимум. Евро и польский злотый также пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 13 января установлен на уровне 43,26 грн/долл. Американская валюта подорожала почти на 18 копеек по сравнению с понедельником (43,08 грн/долл.), вновь обновив абсолютный рекорд.

Евро также прибавил в цене. Курс европейской валюты вырос до 50,53 грн/евро, что на 38 копеек больше, чем днем ранее (50,14 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,28/43,31 грн/долл., а евро - 50,55/50,57 грн/евро.

Курс злотого на 13 января

Польский злотый на вторник также укрепился. Его официальный курс установлен на уровне 12,00 грн, что примерно на 10 копеек выше, чем 12 января (11,90 грн).

Стоит ли ждать резкого скачка валюты - мнение эксперта

Финансовый консультант Надежда Байор призывает не паниковать и не пытаться заработать на резких колебаниях валютного курса. По ее словам, решение о покупке или продаже валюты следует принимать с учетом собственных финансовых целей, а не эмоций.

Для запланированных расходов в гривне эксперт советует пользоваться гривневыми инструментами, а валютные сбережения формировать постепенно - регулярно покупая валюту без спешки. Лучшей стратегией она называет диверсификацию: распределение средств между гривней, долларом и евро с небольшим акцентом на евро.

В целом, по оценке Байор, оснований для паники нет, а динамика курса в 2026 году, даже после январского роста, будет оставаться плавной.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 12 января НБУ повысил официальный курс доллара до 43,08 грн, обновив исторический максимум. Евро после преодоления отметки в 50 грн немного снизился - до 50,14 грн.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, валютный рынок на этой неделе останется стабильным, без резких колебаний. НБУ и в дальнейшем будет сдерживать курс через интервенции, а доллар будет колебаться в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн.

Как сообщал Главред, в начале января 2026 года доллар и евро в Украине обновили исторические максимумы, однако резкого скачка до 45-55 грн в ближайшее время не ожидается. Финансовый эксперт Надежда Байор объяснила, что НБУ имеет достаточные резервы, а январские колебания являются сезонными.

