Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

Анна Косик
10 января 2026, 10:27
82
Гривна в течение года будет обесцениваться, но есть нюанс.
Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз
Что будет с курсом валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказала Байор:

  • Колебания на валютном рынке в начале года предсказуемы
  • Гривна до конца года будет обесцениваться умеренно
  • Курс доллара вряд ли достигнет отметки в 45 гривен

С начала января 2026 года в Украине курс доллара и евро достигли новых исторических максимумов. Из-за этого возникает вопрос, не взлетит ли доллар до 45 гривен, а евро до 55 гривен.

Финансовый эксперт Надежда Байор рассказала 24 каналу, есть ли поводы для беспокойства по поводу курса валют в Украине и что будет происходить на рынке дальше.

видео дня

Байор отметила, что Национальный банк Украины пока имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета. А январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему обесценивается гривна

В начале года Минфин имеет большие потребности в гривне, а позже НБУ покупает излишек украинской валюты и курс становится стабильным. Поэтому обесценивание гривны в течение года будет умеренным.

"Ожидается умеренная девальвация гривны, но все же ниже, чем об этом громко заявляют в СМИ. По данным аналитиков ICU, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ побудят НБУ ослабить курс гривны к доллару в течение года. Их прогноз на конец 2026-го – 44,3 гривны за доллар и около 55 гривен за евро", – добавила эксперт.

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас – мнение эксперта

Главред писал, что по мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 гривен за доллар.

Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать. Но если соответствующей "финансовой подушки" нет, то лучше не спешить с обменом гривны на доллары или евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что из-за сильного подорожания евро к доллару украинцы имеют курс на уровне 50 грн в обменниках. В течение первого квартала 26-го года такая тенденция будет сохраняться.

Ранее банкир рассказал, что в январе 2026 года доллар в Украине будет вести себя предсказуемо: резких колебаний не ожидается, а Национальный банк продолжит удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем.

Ранее сообщалось, что украинцам решение по валюте стоит принимать, исходя из личных целей, а не эмоций. Для запланированных расходов в гривне лучше использовать гривневые инструменты, а для валютных накоплений — действовать регулярно и без спешки, постепенно покупая валюту.

Другие новости:

О персоне: Надежда Байор

Надежда Байор — эксперт по вопросам финансов Smart Family Office, которая обучает основам управления деньгами, сбережениям, инвестированию, финансовой безопасности.

курс валют курс доллара курс евро новости Украины
