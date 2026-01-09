Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Руслана Заклинская
9 января 2026, 17:09
129
Пока американская валюта штурмует новые высоты, евро подешевел.
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января
Курс валют на 12 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 12 января
  • Насколько подешевел евро
  • Какой курс злотого установлен на 12 января

На понедельник, 12 января, Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара, установив очередной исторический максимум. Несмотря на незначительное подешевение, евро уверенно держится выше психологической отметки в 50 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 12 января установлен на уровне 43,08 грн/долл. Американская валюта подорожала на 8 копеек по сравнению с пятницей (42,99 грн/долл.). Таким образом, доллар в очередной раз обновил абсолютный максимум за всю историю.

видео дня

Евро, который накануне преодолел психологическую границу, немного сбавил обороты. Курс европейской валюты на понедельник составляет 50,14 грн/евро, что на 3 копейки меньше показателя пятницы (50,18 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,15/43,18 грн/долл., а евро - 50,26/50,28 грн/евро.

Курс злотого на 12 января

Польский злотый в начале новой недели незначительно снизился после заметного роста в пятницу. На 12 января его официальный курс установлен на уровне 11,90 грн, что на 2 копейки меньше, чем было зафиксировано 9 января (11,92 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему доллар и евро резко выросли - мнение эксперта

Председатель ЦЭС Глеб Вышлинский объяснил, что резкий рост курса доллара и евро на стыке лет носит сезонный характер. Это связано с бюджетными выплатами, которые в конце декабря поступают бизнесу и населению и частично тратятся на импорт, покупку валюты или сбережения.

По его словам, подорожание на 50 копеек при курсе 42-43 грн за доллар составляет менее одного процента и значительно уступает обычным суточным колебаниям на мировых рынках.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на пятницу, 9 января, Национальный банк Украины установил новый рекорд доллара - 42,99 грн/долл. Евро впервые преодолело психологическую границу в 50 грн.

Также экономист Алексей Плотников объясняет рост евро его укреплением по отношению к доллару. В 2026 году курс, вероятно, останется высоким - около 50 грн.

Как сообщал Главред, с 5 по 11 января резких колебаний валютного курса не будет. Доллар будет удерживаться в пределах 42,3-42,8 грн, а евро - 48,5-49,75 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:09Экономика
Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:08Энергетика
Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Последние новости

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

Реклама
16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

Реклама
15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

Реклама
12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять