Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Пока американская валюта штурмует новые высоты, евро подешевел.

На понедельник, 12 января, Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара, установив очередной исторический максимум. Несмотря на незначительное подешевение, евро уверенно держится выше психологической отметки в 50 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 12 января установлен на уровне 43,08 грн/долл. Американская валюта подорожала на 8 копеек по сравнению с пятницей (42,99 грн/долл.). Таким образом, доллар в очередной раз обновил абсолютный максимум за всю историю.

Евро, который накануне преодолел психологическую границу, немного сбавил обороты. Курс европейской валюты на понедельник составляет 50,14 грн/евро, что на 3 копейки меньше показателя пятницы (50,18 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,15/43,18 грн/долл., а евро - 50,26/50,28 грн/евро.

Курс злотого на 12 января

Польский злотый в начале новой недели незначительно снизился после заметного роста в пятницу. На 12 января его официальный курс установлен на уровне 11,90 грн, что на 2 копейки меньше, чем было зафиксировано 9 января (11,92 грн).

Почему доллар и евро резко выросли - мнение эксперта

Председатель ЦЭС Глеб Вышлинский объяснил, что резкий рост курса доллара и евро на стыке лет носит сезонный характер. Это связано с бюджетными выплатами, которые в конце декабря поступают бизнесу и населению и частично тратятся на импорт, покупку валюты или сбережения.

По его словам, подорожание на 50 копеек при курсе 42-43 грн за доллар составляет менее одного процента и значительно уступает обычным суточным колебаниям на мировых рынках.

Напомним, на пятницу, 9 января, Национальный банк Украины установил новый рекорд доллара - 42,99 грн/долл. Евро впервые преодолело психологическую границу в 50 грн.

Также экономист Алексей Плотников объясняет рост евро его укреплением по отношению к доллару. В 2026 году курс, вероятно, останется высоким - около 50 грн.

Как сообщал Главред, с 5 по 11 января резких колебаний валютного курса не будет. Доллар будет удерживаться в пределах 42,3-42,8 грн, а евро - 48,5-49,75 грн.

