Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2026, 18:24
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 8 января.
курс валют
Курс валют на 8 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 8 января
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 8 января

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 8 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 8 января, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,71 грн/долл., что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся доллар в Украине / Инфографика: Главред
Как менялся доллар в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 49,92 грн/евро. По отношению к евро гривна ослабила свои позиции на 13 копеек.

Курс злотого на 8 января

7 января НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,82 грн/злотый. 8 января курс немного вырос - 11,84. Таким образом, гривна ослабила свои позиции по отношению к злотому на 2 копейки.

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 6 января официальный курс доллара достиг исторического максимума. НБУ установил его на уровне 42,42 грн.

Начало января 2026 года на валютном рынке Украины будет относительно спокойным. По словам Тараса Лесового, риски, связанные с войной, будут уравновешиваться действиями НБУ в режиме "управляемой гибкости", что не допустит резких скачков курса.

Как сообщал Главред, с 5 по 11 января резких колебаний курса в Украине не ожидается, а рынок остается стабильным и контролируемым. По прогнозу банкира Лесового, доллар будет стоить 42,3-42,8 грн, евро - 48,5-49,75 грн

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

