Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год

Враг планирует отвлекающие удары в Харьковской и Сумской областях, чтобы дезорганизовать украинскую оборону.

Россия перебрасывает силовиков в пехоту, чтобы компенсировать нехватку солдат / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Несмотря на двенадцать лет изнурительной войны и четыре года с момента начала полномасштабного вторжения, страна-террорист Россия так и не смогла достичь своих ключевых стратегических целей.

Однако Кремль не оставляет попыток перехватить инициативу. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, каким может быть российское наступление в 2026 году и на какие ресурсы рассчитывает агрессор.

Силовики идут на фронт

По оценке эксперта, масштабное наступление стратегического уровня в настоящее время невозможно без объявления официальной мобилизации в РФ. Вместо этого российское руководство готовит операцию за счет внутренних резервов силовых структур.

"Введение подразделений Росгвардии и МЧС в состав Министерства обороны РФ кардинально меняет ситуацию на внутреннем рынке человеческих ресурсов. Ранее эти категории мужчин имели бронь от отправки на фронт, теперь они фактически превращаются в штурмовую пехоту", — отмечает Жданов.

Таким образом, Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе за счет подготовленных силовиков, которые станут очередной волной "пушечного мяса" в попытках прорвать украинскую оборону.

Запорожье вместо Донбасса

Наиболее тревожным сигналом является изменение приоритетов российского командования. Враг ослабляет усилия на традиционно горячих направлениях — Покровском, Лиманском и Славянском. Основной удар оккупанты сосредотачивают в Запорожской области, которая становится главной целью будущего наступления.

"Россия действует по логике максимального захвата территорий "про запас", надеясь на политические изменения в Вашингтоне. Путин рассчитывает, что администрация Дональда Трампа сможет принудить Украину к выходу из Донецкой и Луганской областей дипломатическим путем", — объясняет эксперт.

Оккупанты также пытаются изолировать переговорный процесс, не допуская к нему европейских лидеров или политиков типа Марко Рубио, которые могли бы помешать давлению на Киев.

Стратегия растягивания сил

Главный удар на Запорожье будет сопровождаться отвлекающими маневрами на других участках фронта. Россия готовит второй удар на противоположных направлениях — либо на Волчанском плацдарме в Харьковской области, либо в Сумской области. Отдаленность этих точек от Запорожья создает максимальное напряжение вдоль всей линии границы и фронта.

"Готовность Путина к любому формату замораживания конфликта или оперативной паузы появится только после попытки захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Запорожская область рассматривается Кремлем как последнее крупное территориальное достижение перед возможным началом вынужденных переговоров", — подчеркивает Жданов.

Как писал Главред, полномасштабная война в Украине перешла в фазу затяжного противостояния, где ни одна из сторон не может получить решающего преимущества. Быстрого завершения боевых действий пока не видно — Москва готова продолжать кампанию до тех пор, пока есть ресурсы, сообщает The Times.

Несколько раундов прямых переговоров между Киевом и Москвой не принесли значимых политических результатов — стороны ограничились обменами пленными и краткосрочными договоренностями, которые не изменили общий ход конфликта.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

