Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год

Руслан Иваненко
24 февраля 2026, 00:01эксклюзив
Враг планирует отвлекающие удары в Харьковской и Сумской областях, чтобы дезорганизовать украинскую оборону.
Путин, армия РФ
Россия перебрасывает силовиков в пехоту, чтобы компенсировать нехватку солдат / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Почему РФ сменила приоритеты с Донбасса на Запорожье
  • Как Россия растягивает силы ВСУ на разных направлениях фронта
  • Что ждет Украину в случае наступления Кремля в 2026 году

Несмотря на двенадцать лет изнурительной войны и четыре года с момента начала полномасштабного вторжения, страна-террорист Россия так и не смогла достичь своих ключевых стратегических целей.

Однако Кремль не оставляет попыток перехватить инициативу. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, каким может быть российское наступление в 2026 году и на какие ресурсы рассчитывает агрессор.

видео дня

Силовики идут на фронт

По оценке эксперта, масштабное наступление стратегического уровня в настоящее время невозможно без объявления официальной мобилизации в РФ. Вместо этого российское руководство готовит операцию за счет внутренних резервов силовых структур.

"Введение подразделений Росгвардии и МЧС в состав Министерства обороны РФ кардинально меняет ситуацию на внутреннем рынке человеческих ресурсов. Ранее эти категории мужчин имели бронь от отправки на фронт, теперь они фактически превращаются в штурмовую пехоту", — отмечает Жданов.

Таким образом, Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе за счет подготовленных силовиков, которые станут очередной волной "пушечного мяса" в попытках прорвать украинскую оборону.

Запорожье вместо Донбасса

Наиболее тревожным сигналом является изменение приоритетов российского командования. Враг ослабляет усилия на традиционно горячих направлениях — Покровском, Лиманском и Славянском. Основной удар оккупанты сосредотачивают в Запорожской области, которая становится главной целью будущего наступления.

"Россия действует по логике максимального захвата территорий "про запас", надеясь на политические изменения в Вашингтоне. Путин рассчитывает, что администрация Дональда Трампа сможет принудить Украину к выходу из Донецкой и Луганской областей дипломатическим путем", — объясняет эксперт.

Оккупанты также пытаются изолировать переговорный процесс, не допуская к нему европейских лидеров или политиков типа Марко Рубио, которые могли бы помешать давлению на Киев.

Стратегия растягивания сил

Главный удар на Запорожье будет сопровождаться отвлекающими маневрами на других участках фронта. Россия готовит второй удар на противоположных направлениях — либо на Волчанском плацдарме в Харьковской области, либо в Сумской области. Отдаленность этих точек от Запорожья создает максимальное напряжение вдоль всей линии границы и фронта.

"Готовность Путина к любому формату замораживания конфликта или оперативной паузы появится только после попытки захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Запорожская область рассматривается Кремлем как последнее крупное территориальное достижение перед возможным началом вынужденных переговоров", — подчеркивает Жданов.

Сколько еще продлится война: прогноз The Times

Как писал Главред, полномасштабная война в Украине перешла в фазу затяжного противостояния, где ни одна из сторон не может получить решающего преимущества. Быстрого завершения боевых действий пока не видно — Москва готова продолжать кампанию до тех пор, пока есть ресурсы, сообщает The Times.

Несколько раундов прямых переговоров между Киевом и Москвой не принесли значимых политических результатов — стороны ограничились обменами пленными и краткосрочными договоренностями, которые не изменили общий ход конфликта.

Ситуация на фронте — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, чтобы выйти на подступы к Запорожью, российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ.

Кроме того, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Напомним, что оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Олег Жданов военная агрессия РФ Фронт российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серия взрывов и пожар: враг нанес удар по Запорожью дронами, есть пострадавшие

Серия взрывов и пожар: враг нанес удар по Запорожью дронами, есть пострадавшие

00:39Война
Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 годэксклюзив

00:01Война
В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

21:45Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Последние новости

00:39

Серия взрывов и пожар: враг нанес удар по Запорожью дронами, есть пострадавшие

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Реклама
22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

Реклама
19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

19:10

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путинмнение

18:57

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

Реклама
16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять